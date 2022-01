SACOMTEL assina acordo com Inligo Networks para ligação de cabo submarino a Timor-Leste

"O ramal vai chamar-se SACOMTEL Timor-Leste Cabo Submarino (STLSC) e para do cabo que assegura a conectividade em toda a região da Ásia e Pacífico, incluindo a Austrália e os Estados Unidos da América", disse Abílio Araújo em declarações à Lusa.

A mesma fonte explicou que o ramal se ligará a um cabo que vem de Singapura, para pelo mar de Java até ao Mar de Alor, de onde será feita a conexão para Díli e para Darwin, no Norte da Austrália.

Ao norte de Díli segue para Guam e outros locais até aos Estados Unidos, referiu.

Abílio Araújo considerou que o projeto, 100% de investimento privado e no valor de cerca de 15 milhões de dólares 13,2 milhões de euros, permitirá uma ligação "mais rápida do que qualquer dos cabos atualmente existentes", sendo mais vantajosa que a opção, financiada com dinheiros públicos, que o executivo timorense.

O projeto já foi apresentado ao ministro dos Transportes e Comunicações e ao primeiro-ministro de Timor-Leste.

O SACOM Grupo foi criado em 2004 para, segundo explica a empresa, "desenvolver o potencial industrial e económico de Timor-Leste", com investimentos em vários setores desde o imobiliário à construção, engenharia, energia, lazer, agroindústria e serviços corporativos.

A SACOMTEL, empresa da área de telecomunicações, foi constituída em 2020.

Já o Inligo Networks, com delegações na Austrália e Singapura, apresenta-se na sua página na internet como um "proprietário e operador privado independente de cabos subaquáticos", que está a desenvolver a partir deste ano a instalação do Asia Connect Cable System (ACC1).

A empresa explica ter uma rede com uma distância de cerca de 18 mil quilómetros, com "um novo sistema de cabo submarino de alta capacidade que liga Singapura, através do Mar de Java da Indonésia, aos EUA".

Dados da Australian Securities & Investments Commission notam que a empresa foi registada na Austrália a 19 de outubro de 2020.