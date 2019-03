SADC celebra sábado em Angola Dia da Libertação da África Austral

Lusa22 Mar, 2019, 14:45 | Mundo

A efeméride decorrerá na localidade angolana do Cuíto Cuanavale (província do Cuando Cubango, sul de Angola) e tem na base o fim daquela que é considerada a mais dura batalha da guerra civil angolana, ocorrida naquela região, e que, segundo a versão das autoridades de Luanda, levou à paz em Angola e abriu portas ao fim do regime de segregação racial ("apartheid" que então vigorava na África do Sul.

O "23 de março" marca a data do fim da batalha do Cuíto Cuanavale, que decorreu entre 15 de novembro de 1987 e aquele dia de 1988, que opôs os exércitos das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA), do Governo, apoiados por Cuba, e das Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA), da UNITA, com apoio da África do Sul.

Segundo a argumentação das autoridades de Luanda, o fim da batalha marcou um ponto de viragem decisivo na guerra (que só terminaria em 2002), incentivando paralelamente um acordo entre sul-africanos e cubanos para a retirada de tropas e a assinatura dos Acordos de Nova Iorque, que deram origem à implementação de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, levando à independência da Namíbia e ao fim do regime de "apartheid".

Para celebrar a efeméride, que decorrerá sábado no Cuíto Cuanavale, o Governo angolano convidou todos os chefes de Estado da SADC para uma cerimónia simbólica, estando confirmada a presença de três deles - Botsuana (Mokgweetsi Masisi), Namíbia (Hage Geingob) e Zâmbia (Edgar Lungu), bem como "quase" da África do Sul (Cyril Ramaphosa) -, desconhecendo-se, porém, mais pormenores sobre o evento.

Para Angola, a importância da data para a paz definitiva na região, uma das mais estáveis politicamente em África, levou Luanda, então enquanto presidente da SADC, a apresentar uma proposta para inclusão do "23 de março" como Dia da Libertação de África" - viria a ser aprovada, mas como feriado regional, a 18 de agosto de 2018".

Antes de ser proposta e aceite pelos chefes de Estado e de Governo da SADC, a data foi institucionalizada, a 09 de agosto do mesmo ano, como feriado nacional angolano, aprovada apenas pelos deputados do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

Na véspera da celebração da efeméride, são ainda desconhecidos todos os pormenores sobre o evento, uma vez que ainda não foram disponibilizados pela organização.

A SADC foi criada a 17 de outubro de 1992 e integra Angola, Moçambique, África do Sul, Botsuana, República Democrática do Congo, Essuatini (antiga Suazilândia), Lesoto, Madagáscar, Malauí, Maurícia, Namíbia, Seychelles, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué.