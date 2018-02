Salah Abdeslam já está a ser julgado em Bruxelas

O francês de origem marroquina - criado na Bélgica - esteve dois anos em silêncio e esta segunda-feira é ouvido em tribunal. Um julgamento que vai durar cerca de uma semana.



No Palácio de Justiça de Bruxelas, Abdeslam não vai estar sozinho. Neste julgamento está também um suposto cúmplice, Sofiane Ayari, que responderá às acusações de "tentativa de homicídio de diversos agentes policiais" e "porte de arma ilegal", tudo "num contexto terrorista", incorrendo ambos em penas que podem chegar aos 40 anos de prisão.



De acordo com a Procuradoria Federal belga, os atentados de Paris e de Bruxelas, bem como o ataque gorado no comboio de alta velocidade Thalys entre Amesterdão e Paris, em agosto de 2015, estão relacionados e resultam "provavelmente de uma única operação" do autoproclamado Estado Islâmico.