Salvini exige que Espanha receba migrantes do Open Arms

Open Arms, uma ONG espanhola”, escreveu Matteo Salvini na sua conta do Twitter, em resposta ao pedido de desembarque por parte do navio da organização não-governamental (ONG) espanhola, que se encontra perto da ilha italiana de Lampedusa.



ONG francese, su nave Ocean Viking con bandiera norvegese, carica 80 immigrati in acque libiche.

Sono pronto a firmare il divieto di ingresso nelle acque italiane.

Al governo spagnolo abbiamo invece scritto di farsi carico dei 120 a bordo di Open Arms, ONG spagnola. #portichiusi pic.twitter.com/5RDdkgt4d8 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 9 de agosto de 2019

Segundo El País , a porta-voz do Governo espanhol, Isabel Celaá, diz que, até ao momento, não recebeu nenhum pedido de Salvini e salienta que o navio tem de ser recebido pelo porto mais próximo, que neste caso é em Itália.



Richard Gere distribui comida no navio

O líder do partido italiano de extrema-direita, que apresentou esta sexta-feira uma moção de censura ao primeiro-ministro italiano, mantém, há várias semanas, as portas fechadas às ONGs, acusando-as de favorecerem a imigração ilegal.“Todo o capitão de navio tem a obrigação de se dirigir até o porto mais próximo. Esses portos têm de receber essa tripulação em risco. Eu não me vou intrometer se eles desobedecerem ou cumprirem", afirmou.Celaá deixou ainda um apelo à Europa: “Não podemos permitir que no contexto europeu se fixe a ideia de que apenas Espanha resgata, salva vidas e recebe pessoas. Assim como os portos espanhóis receberam navios com bandeiras de outros países, o acordo internacional diz que navios em situações como a dotêm que se deslocar para o porto seguro mais próximo. É isso que pretendemos”.No início desta semana, o porta-voz do Parlamento Europeu, David Sassoli, apelou à Comissão Europeia para ajudar os migrantes, afirmando que, se a Europa é incapaz de lhes oferecer proteção, "significa que perdeu sua alma, assim como seu coração".Também a porta-voz da Comissão Europeia, Annika Breidthardt, pediu aos Estados membros “que demonstrem solidariedade e que contribuam para encontrar uma solução para as pessoas a bordo".Os 121 migrantes que se encontram a bordo de um navio humanitário no Mediterrânio receberam, esta sexta-feira, a visita do ator norte-americano Richard Gere."Finalmente uma pequena boa notícia. Chegam alimentos ao OpenArms e temos um companheiro de tripulação excecional, RichardGere", escreveu a organização não-governamental espanhola, na rede social Twitter.Num barco com uma faixa onde se lia “Tu não estás sozinho”, Richard Gere subiu a bordo do navio humanitário que se encontra no Mediterrâneo à espera de um porto seguro. Várias caixas com comida e garrafas de água foram distribuídas aos migrantes a bordo."A coisa mais importante para quem aqui está é chegar a um porto, sair do barco, pisar terra e começar uma nova vida", afirmou o ator, num vídeo publicado. ”Por favor, ajudem-nos aqui noa ajudar estas pessoas, nossos irmãos e irmãs”, apelou.Os 121 migrantes, entre eles 32 menores, foram resgatados na semana passada pela ONG espanhola. O navio daencontra-se, até ao momento, no Mediterrâneo, perto da ilha italiana de Lampedusa, à espera de autorização para desembarcar num porto seguro, depois de Itália e Malta terem rejeitado os pedidos.