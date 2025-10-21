Sanae Takaichi torna-se a primeira mulher a liderar o Governo do Japão



A quinta líder do arquipélago no mesmo número de anos enfrenta uma situação política delicada no país, mas também uma agenda internacional densa, que tem como primeiro ponto mais alto a visita ao Japão do presidente norte-americano, Donald Trump, já na próxima semana.

Inspirada em Margaret Thatcher

As mulheres são raras na política japonesa e nos conselhos corporativos: o arquipélago ocupa a 118ª posição entre 148 no Relatório de Igualdade de Género de 2025 do Fórum Económico Mundial. A Islândia, a Finlândia e a Noruega ocupam as três primeiras posições.

Takaichi também enfrentará a luta contra o declínio demográfico do Japão e a recuperação da quarta maior economia mundial.

Com a inflação a ultrapassar a sua meta de dois por cento, a saída do Banco do Japão do estímulo de uma década no ano passado e os seus dois aumentos de juros desde então ocorreram no meio da pressão política para combater a queda do iene, que estava a aumentar o custo de vida.

Plano externo

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem uma visita agendada ao Japão na próxima semana.

Trump também quer que Tóquio deixe de importar energia russa e aumente os seus gastos com a defesa.





c/ agências

A Câmara Baixa do Parlamento japonês nomeou Takaichi, de 64 anos, logo na primeira votação e a sua nomeação será oficializada quando se encontrar com o imperador Naruhito ainda esta terça-feira.Sanae Takaichi conquistou, a 4 de outubro, a presidência do Partido Liberal Democrático (PLD), a formação conservadora de direita no poder, quase ininterruptamente desde 1955, mas que nos últimos meses perdeu a maioria nas duas câmaras do Parlamento nipónico devido, nomeadamente, a escândalos financeiros.Para garantir a eleição para a chefia do Governo e suceder ao primeiro-ministro cessante, Shigeru Ishiba, Takaichi formou na segunda-feira uma aliança com o Partido Japonês para a Inovação (Ishin), uma formação reformista de centro-direita., admiradora da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, apelidada de, em comparação com apenas duas no gabinete do antecessor Shigeru Ishiba.Sanae Takaichi,, espera sensibilizar os japoneses para os desafios da saúde feminina e é aberta sobre os seus sintomas relacionados com a menopausa.As suas posições políticas sobre a igualdade de género, no entanto, colocam-na à direita do já conservador Partido Liberal Democrata (LDP):Ela própria foi casada duas vezes — com o mesmo homem, o ex-deputado Taku Yamamoto, cujo apelido adotou durante o primeiro casamento. No segundo casamento, adotou o apelido da mulher: agora chama-se Takaichi. O casal não tem filhos.Em relação à economia, a nova primeira-ministra apoia uma flexibilização monetária agressiva e gastos fiscais significativos, ecoando as polémicas políticas "Abenomics" de Shinzo Abe, embora tenha suavizado a sua posição nas últimas semanas., devido às expectativas do mercado de que Takaichi, conhecida como defensora de políticas fiscais e monetárias expansionistas, realizaria grandes gastos e se oporia a um aumento antecipado das taxas de juro por parte do Banco do Japão.A sua ascensão coincide com uma mudança no interesse dos eleitores em se afastarem do PLD, partido que governa o Japão há décadas, particularmente a favor do Sanseito, um novo partido nacionalista que alargou o seu apoio com mensagens anti-imigração.Internacionalmente, a nova primeira-ministra japonesa já tinha defendido que o Japão é "completamente desrespeitado pela China" e que Tóquio deve "enfrentar a ameaça à segurança" representada por Pequim, ao mesmo tempo que apelava a uma maior cooperação em matéria de segurança com Taiwan.Sanae Takaichi, que já teve a pasta da Segurança Económica, manifestou apoio a Taiwan, declarando durante uma visita em abril que era "crucial" reforçar a cooperação em matéria de segurança entre Taipé e Tóquio.Recentemente,se certas partes do acordo fossem "injustas ou prejudiciais" para o Japão — antes de moderar um pouco a sua posição.