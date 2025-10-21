Mundo
Sanae Takaichi torna-se a primeira mulher a liderar o Governo do Japão
A nacionalista Sanae Takaichi foi nomeada, esta terça-feira, primeira-ministra do Japão, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo, graças a uma coligação parlamentar formada na véspera, após negociações de última hora.
A Câmara Baixa do Parlamento japonês nomeou Takaichi, de 64 anos, logo na primeira votação e a sua nomeação será oficializada quando se encontrar com o imperador Naruhito ainda esta terça-feira. Contendo a emoção, a nova primeira-ministra inclinou-se várias vezes perante os membros do Parlamento.
A quinta líder do arquipélago no mesmo número de anos enfrenta uma situação política delicada no país, mas também uma agenda internacional densa, que tem como primeiro ponto mais alto a visita ao Japão do presidente norte-americano, Donald Trump, já na próxima semana.
Sanae Takaichi conquistou, a 4 de outubro, a presidência do Partido Liberal Democrático (PLD), a formação conservadora de direita no poder, quase ininterruptamente desde 1955, mas que nos últimos meses perdeu a maioria nas duas câmaras do Parlamento nipónico devido, nomeadamente, a escândalos financeiros.
O aliado tradicional do PLD, o partido centrista Komeito, abandonou a coligação em vigor desde 1999, incomodado com os escândalos e as opiniões conservadoras de Sanae Takaichi.
Para garantir a eleição para a chefia do Governo e suceder ao primeiro-ministro cessante, Shigeru Ishiba, Takaichi formou na segunda-feira uma aliança com o Partido Japonês para a Inovação (Ishin), uma formação reformista de centro-direita.Inspirada em Margaret Thatcher
Sanae Takaichi, admiradora da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, apelidada de Dama de Ferro, prometeu um governo com um número "escandinavo" de mulheres, em comparação com apenas duas no gabinete do antecessor Shigeru Ishiba.
Uma delas deverá ser a ultraconservadora Satsuki Katayama, ex-ministra da Revitalização Regional, que irá desempenhar as funções de ministra das Finanças, segundo os meios de comunicação japoneses.As mulheres são raras na política japonesa e nos conselhos corporativos: o arquipélago ocupa a 118ª posição entre 148 no Relatório de Igualdade de Género de 2025 do Fórum Económico Mundial. A Islândia, a Finlândia e a Noruega ocupam as três primeiras posições.
Sanae Takaichi, ex-baterista de uma banda universitária de heavy metal, espera sensibilizar os japoneses para os desafios da saúde feminina e é aberta sobre os seus sintomas relacionados com a menopausa.
As suas posições políticas sobre a igualdade de género, no entanto, colocam-na à direita do já conservador Partido Liberal Democrata (LDP): opõe-se à revisão de uma lei do século XIX que exige que os casais partilhem os seus apelidos e apoia uma sucessão imperial exclusivamente masculina.
Ela própria foi casada duas vezes — com o mesmo homem, o ex-deputado Taku Yamamoto, cujo apelido adotou durante o primeiro casamento. No segundo casamento, adotou o apelido da mulher: agora chama-se Takaichi. O casal não tem filhos.
Sanae Takaichi conta com o apoio apaixonado da ala conservadora do PLD e entre os apoiantes do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinado em 2022.Takaichi também enfrentará a luta contra o declínio demográfico do Japão e a recuperação da quarta maior economia mundial.
Em relação à economia, a nova primeira-ministra apoia uma flexibilização monetária agressiva e gastos fiscais significativos, ecoando as polémicas políticas "Abenomics" de Shinzo Abe, embora tenha suavizado a sua posição nas últimas semanas.
Os rendimentos do iene e das obrigações caíram após a votação, devido às expectativas do mercado de que Takaichi, conhecida como defensora de políticas fiscais e monetárias expansionistas, realizaria grandes gastos e se oporia a um aumento antecipado das taxas de juro por parte do Banco do Japão.
O desafio da nova primeira-ministra do Japão, será procurar a expansão fiscal sem provocar uma queda indesejada do iene.Com a inflação a ultrapassar a sua meta de dois por cento, a saída do Banco do Japão do estímulo de uma década no ano passado e os seus dois aumentos de juros desde então ocorreram no meio da pressão política para combater a queda do iene, que estava a aumentar o custo de vida.
Sanae Takaichi adotou também posições firmes sobre a imigração e os turistas estrangeiros, duas questões que emergiram como questões-chave na disputa pela liderança do Partido Liberal Democrata (PLD, direita nacionalista).
A sua ascensão coincide com uma mudança no interesse dos eleitores em se afastarem do PLD, partido que governa o Japão há décadas, particularmente a favor do Sanseito, um novo partido nacionalista que alargou o seu apoio com mensagens anti-imigração.Plano externo
Internacionalmente, a nova primeira-ministra japonesa já tinha defendido que o Japão é "completamente desrespeitado pela China" e que Tóquio deve "enfrentar a ameaça à segurança" representada por Pequim, ao mesmo tempo que apelava a uma maior cooperação em matéria de segurança com Taiwan.
Sanae Takaichi moderou recentemente a sua retórica sobre a China e, na semana passada, absteve-se prudentemente de visitar o Santuário Yasukuni, um símbolo do passado militarista do Japão para os vizinhos do Japão.
Sanae Takaichi, que já teve a pasta da Segurança Económica, manifestou apoio a Taiwan, declarando durante uma visita em abril que era "crucial" reforçar a cooperação em matéria de segurança entre Taipé e Tóquio.
Recentemente, Sanae Takaichi declarou que não hesitaria em solicitar uma renegociação das tarifas com os Estados Unidos se certas partes do acordo fossem "injustas ou prejudiciais" para o Japão — antes de moderar um pouco a sua posição.O presidente dos EUA, Donald Trump, tem uma visita agendada ao Japão na próxima semana.
Entre os possíveis pontos de discórdia estão os contornos ainda indefinidos dos 500 mil milhões de dólares de investimentos que o Japão está a considerar como parte do seu acordo comercial com Washington.
Trump também quer que Tóquio deixe de importar energia russa e aumente os seus gastos com a defesa.
c/ agências