Sánchez e Lula analisam conflitos mundiais e relações bilaterais

De acordo com a presidência brasileira, Pedro Sánchez e Lula da Silva vão abordar, no Palácio do Planalto, em Brasília, a “grave situação humanitária em Gaza e as perspetivas de avanço de uma solução de dois Estados”, mas também a guerra na Ucrânia.



A reforma das instituições internacionais, como o alargamento de membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma das bandeiras de Lula da Silva desde que tomou posse a 1 de janeiro de 2023, estará também em cima da mesa na reunião entre os dois líderes.



Outro dos pontos em agenda serão as negociações do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Os dois países assumiram as presidências dos seus respetivos blocos no segundo semestre de 2023 e tinham a ambição de concluir o acordo, que acabou por não acontecer.