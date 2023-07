Sánchez, Feijóo, Abascal ou Díaz. Os candidatos e os programas em jogo nas eleições de Espanha

Tudo aponta, de acordo com a maioria das sondagens publicadas até terça-feira, para uma viragem à direita com a vitória do Partido Popular, de Alberto Nuñez Feijóo. Mas sem maioria absoluta será necessária uma coligação com o partido de extrema-direita Vox, de Santiago Abascal, para que o PP possa governar.





Apenas uma das sondagens, a última publicada pelo organismo público Centro de Investigações Sociológicas (CIS), contradiz as previsões de vantagem da direita e dá a vitória ao Partido Socialista (PSOE), de Pedro Sánchez, com a nova plataforma de esquerda o Sumar, de Yolanda Díaz, a assumir o terceiro lugar.







A luta pelo terceiro lugar, entre o Vox, de Santiago Abascal, e o Sumar, de Yolanda Díaz, é decisiva para o futuro de Espanha. O partido a consagrar-se como terceira força política poderá permitir revalidar um governo progressista com o PSOE, neste cenário o Sumar, ou mudar o rumo do país e formar um novo governo conservador e nacionalista, o que aconteceria com o Vox.



Os quatro candidatos favoritos à presidência do governo espanhol apresentam ideias, propostas e visões distintas para o país.





Quem são os candidatos que querem governar e o que pretendem fazer com Espanha?







Pedro Sánchez, líder do Partido Socialista (PSOE)





Pedro Sánchez (Madrid, 51 anos) é o atual primeiro-ministro espanhol e líder do Partido Socialista Operário Espanhol. Chegou ao poder em 2018, depois de uma moção de censura bem-sucedida contra Mariano Rajoy, e foi reeleito como primeiro-ministro nas eleições legislativas de novembro de 2019. O líder do Governo é conhecido pela abordagem progressista e pela defesa de políticas sociais e económicas mais inclusivas, com foco na igualdade social e no investimento em serviços públicos e na transição ecológica.



Principais medidas:



“Política económica ao serviço da cidadania” : estímulo ao crescimento económico sustentável e à criação de empregos, com medidas de apoio às pequenas e médias empresas.

: estímulo ao crescimento económico sustentável e à criação de empregos, com medidas de apoio às pequenas e médias empresas. “Elevador social que garanta o bem-estar e a igualdade de oportunidades” : investimento em educação e saúde pública para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços.

: investimento em educação e saúde pública para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços. “Uma agenda verde” : implementação de políticas para impulsionar a transição ecológica, através das energias renováveis e combater as mudanças climáticas.

: implementação de políticas para impulsionar a transição ecológica, através das energias renováveis e combater as mudanças climáticas. “Espanha Feminista”: promoção de políticas de igualdade e inclusão social, com foco em questões de género e igualdade salarial. “Aberta ao mundo”: fortalecimento da coesão europeia, manifestação de apoio à Ucrânia na luta pela paz, liberdade, soberania e integridade territorial.

Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular (PP)

Alberto Núñez Feijóo (Ourense, Galiza, 61 anos) é o atual presidente do Partido Popular e antigo chefe do governo regional da Galiza. O novo líder do partido de centro-direita sucedeu a Pablo Casado em abril do ano passado, depois de ter estado à frente dos destinos da região autónoma da Galiza durante quatro mandatos com maioria absoluta. Conhecido por ser mais centrista do que conservador, defende a estabilidade económica e a unidade nacional como pilares fundamentais.



Principais medidas:

“Crescer de forma sustentável” : Redução da carga fiscal e um “desagravamento fiscal imediato para as famílias”, eliminando o imposto sobre as grandes fortunas, para estimular o crescimento económico e aumentar a competitividade das empresas.

: Redução da carga fiscal e um “desagravamento fiscal imediato para as famílias”, eliminando o imposto sobre as grandes fortunas, para estimular o crescimento económico e aumentar a competitividade das empresas. “Cuidar e prosperar” : Implementação de um pacto de Estado que melhore a conciliação da vida profissional e familiar, a maternidade, a paternidade e a família, e de um exame único de acesso à universidade para todo o país.

: Implementação de um pacto de Estado que melhore a conciliação da vida profissional e familiar, a maternidade, a paternidade e a família, e de um exame único de acesso à universidade para todo o país. “Regenerar e respeitar” : Reforma da “Lei da Memória Democrática” por uma nova lei consensual e da da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional "para restaurar o seu prestígio institucional, garantir a excelência profissional, a desvinculação política e a exemplaridade dos seus membros".

: Reforma da “Lei da Memória Democrática” por uma nova lei consensual e da da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional "para restaurar o seu prestígio institucional, garantir a excelência profissional, a desvinculação política e a exemplaridade dos seus membros". “Servir” : Promoção dos direitos dos cidadãos, em relação à ação administrativa e à inteligência, pretende reformar a Administração Geral do Estado que ofereça um serviço mais transparente “com horários alargados e sem marcação prévia”, recuperando “o atendimento pessoal, presencial e sem demoras”.

"Liderar e influir": Compromisso em reforçar os laços com a comunidade ibero-americana de nações e a "liderar os esforços europeus para assinar o acordo UE-Mercosul.

Aceda aqui ao Programa Eleitoral do PP





Santiago Abascal, líder do partido Vox

Santiago Abascal (Bilbau, País Basco, 47 anos) é o líder do partido de extrema-direita espanhola Vox, desde 2014 e candidato pela quarta vez consecutiva nas eleições legislativas. Conhecido pela abordagem nacionalista, eurocética e anti-imigração, defende a proteção dos valores tradicionais espanhóis, o controlo das fronteiras e uma maior centralização do poder do Estado.



Principais medidas:

“Igualdade entre os espanhóis”: redução da autonomia regional e centralização do poder em Madrid, com uma devolução imediata ao Estado das competências em matéria de educação, saúde, segurança e justiça.

redução da autonomia regional e centralização do poder em Madrid, com uma devolução imediata ao Estado das competências em matéria de educação, saúde, segurança e justiça. “Unidade de Espanha”: defesa da unidade nacional, oposição ao separatismo catalão, revogação da lei da Memória Democrática ou LGBTI.

defesa da unidade nacional, oposição ao separatismo catalão, revogação da lei da Memória Democrática ou LGBTI. “Empregos e salários dignos”: aumento dos salários, redução drástica dos impostos e da regulação abusiva, aumento dos incentivos fiscais para a contratação jovem, maior de 45 anos, grávidas ou mães e pais de filhos com incapacidade;

aumento dos salários, redução drástica dos impostos e da regulação abusiva, aumento dos incentivos fiscais para a contratação jovem, maior de 45 anos, grávidas ou mães e pais de filhos com incapacidade; “Tributação para a prosperidade”: supressão do Imposto sobre a riqueza das grandes fortunas, eliminação do imposto sobre o património, sobre as sucessões, as doações e as mais-valias em todo o território nacional.

"Segurança e Defesa": fortalecimento das fronteiras e políticas de imigração mais restritivas.





Yolanda Díaz, líder do partido Sumar Yolanda Díaz (Fene, Corunha, 52 anos) é a líder do Sumar, vice-presidente do atual governo de Pedro Sánchez, desde 2021 e ministra do Trabalho e da Economia Social, desde 2020. Até setembro de 2021, era uma das principais figuras do partido Unida Podemos. A líder de esquerda, considerada progressista, ambiciona “melhorar a vida das pessoas” através de uma “democracia económica e socio ecológica” e uma “sociedade do bem-estar” que seja justa, saudável e verde.



Principais medidas:

“ Mais emprego, com melhores condições de trabalho” através da diminuição da taxa de desemprego, da criação de novos postos de trabalho, da redução do horário de trabalho sem reduzir o salário ou do aumento do salário mínimo.

através da diminuição da taxa de desemprego, da criação de novos postos de trabalho, da redução do horário de trabalho sem reduzir o salário ou do aumento do salário mínimo. “Aumentar o poder de compra face aos efeitos da inflação” controlando o preço dos arrendamentos, estabelecendo um cabaz de compras básico, variado, de qualidade e acessível a todas as famílias ou facilitando o pagamento de hipotecas de taxa variável às famílias.

controlando o preço dos arrendamentos, estabelecendo um cabaz de compras básico, variado, de qualidade e acessível a todas as famílias ou facilitando o pagamento de hipotecas de taxa variável às famílias. “Promover a igualdade de género no mercado de trabalho e na prestação de cuidados” através da eliminação das disparidades salarias entre homens e mulheres e a aplicação do princípio, de um salário igual para trabalho igual.

através da eliminação das disparidades salarias entre homens e mulheres e a aplicação do princípio, de um salário igual para trabalho igual. “Mais igualdade e melhor proteção social” através da implementação de um “Subsidio Universal” de 20 000 euros, aos 23 anos de idade, para ajudar os jovens a prosseguirem os estudos ou a iniciarem uma carreira e a tornarem-se independentes.

"Uma tributação justa" por meio de uma reforma profunda do sistema fiscal espanhol e promovendo melhor políticas públicas.

Aceda aqui ao Programa Eleitoral do Sumar







As eleições decorrem este domingo. Pedro Sánchez decidiu antecipar o fim da XIV Legislatura depois da derrota dos partidos de esquerda nas eleições municipais e regionais, em maio. Uma data em que muitos cidadãos estão de férias de verão.



Registou-se o maior número de pedidos de voto por correio da história - 2,6 milhões -, de acordo com os Correios de Espanha. Mais de 2,47 milhões de eleitores fizeram esta opção, segundo dados conhecidos no sábado.



Vitória da esquerda ou da direita, maioria absoluta ou coligações, o destino do país vizinho contínua em aberto até ao encerramento das urnas.