Sánchez responde a Trump. "Espanha é um país soberano" e a política comercial é negociada com UE

Um dia após ter estado na mira do presidente dos EUA durante a Cimeira da NATO por causa dos gastos militares, Pedro Sánchez compareceu no Conselho Europeu com uma mensagem muito clara para Donald Trump: "A Espanha é um país solidário, comprometido com os Estados-Membros da Aliança, mas também soberano, e esse é o equilíbrio que encontramos na declaração que acordámos os 32 Estados-Membros da Aliança Atlântica, incluindo também os EUA".





Sobre a ameaça de uma guerra comercial caso não assinasse o compromisso de aumentar as despesas com a defesa para os 5% do Produto Interno Bruto (PIB), o presidente do Governo de Espanha lembrou a Donald Trump que a política comercial com qualquer membro da UE deve ser acordada com Bruxelas "em nome de todos os Estados-Membros". "Estamos numa união aduaneira de mercado único e a política comercial é negociada por Bruxelas em nome de todos os Estados-Membros", recordou Sánchez, ecoando as recentes palavras do seu ministro da Economia.









O primeiro-ministro de Espanha foi mais longe e lembrou Trump que tanto "a Europa e o mundo estão a sofrer uma guerra comercial" por parte dos EUA, na sequência das tarifas aduaneiras impostas pela administração Trump, que considerou serem "injustas e unilaterais". E acrescentou que, no caso de Espanha as taxas impostas "são duplamente injustas", uma vez que o país tem "um défice comercial" e não um excedente em relação aos EUA". "Digo-o a sério. Gosto de Espanha. Conheço muita gente em Espanha. É um grande lugar e são grandes pessoas. Mas Espanha é o único país que se nega a pagar", criticou Donald Trump, durante a Cimeira da NATO.





Em resposta aos comentários jucosos do presidente Trump que disse, gostar muito de Espanha, Pedro Sánchez disse em tom conciliador que a Espanha "é um país aberto" e "amiga dos seus amigos" e considerou que "os Estados Unidos são um amigo de Espanha".





No fim da sua declaração aos jornalistas, o primeiro-ministro espanhol considerou que o resultado da Cimeira da NATO, em Haia, foi "positivo" e reiterou o compromisso do Governo de Espanha "em cumprir o acordado" nessa declaração.