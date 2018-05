Sanções contra o Irão: aumenta a tensão entre Europa e EUA

RTP17 Mai, 2018, 16:03 | Mundo

Segundo o site de Der Spiegel , Jean-Claude Juncker referiu hoje no final de uma cimeira da União Europeia em Sófia, que o chamado "Blocking Statute" poderia ser reactivado, tornando alvo de penalizações as empresas europeias que se submetam às ordens norte-americanas no sentido de sancionar novamente o Irão.





A lei em causa fora aprovada em 1996, para responder às sanções norte-americanas contra países como a Líbia, Cuba e o próprio Irão. Mas não chegou a ser aplicada.







O mesmo diploma prevê, além do chicote, a cenoura: as empresas europeias que sofram prejuízos por terem transgredido as indicações norte-americanas deverão ser compensadas por um fundo a criar.





Contudo, a chanceler alemã, Angela Merkel, considerou que essas compensações não são viáveis: "Indemnizar toda a economia duma forma abrangente por medidas dos EUA, sobre isso não podemos nem devemos alimentar ilusões".



A explicação para as preocupações europeias com o futuro do acordo com o Irão reside na possibilidade de muitas empresas europeias, assustadas com as ameaças norte-americanas, poderem começar a abster-se de realizar negóicos dom o Irão.





Se assim fosse, de pouco teria servido que a União Europeia e grande parte dos Estados membros da UE tenham reafirmado o acordo. O Irão perderia, desse modo, negócis com firmas europeias e o significado do acordo ficaria esvaziado, desaparecendo para o Governo de Teerão o estímulo económico para renunciar ao seu programa nuclear.