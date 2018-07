Sarcófago de dois metros de altura encontrado no Egipto

Negro e construído em granito, o sarcófago é o maior a ser descoberto intacto na antiga cidade de Alexandria. Junto dele encontrava-se uma cabeça construída em alabastro (uma mistura de gesso e calcite) que poderá representar o dono do túmulo.



Os arqueólogos acreditam que ambos os artefactos se mantiveram intocados durante milhares de anos. Entre o corpo e a tampa do sarcófago está uma camada de argamassa, mistura que junta areia e água, o que pode indicar que o túmulo se manteve de facto selado desde que foi enterrado.





An all black sarcophagus was discovered in Egypt. It dates back ~2000 years and was found with an alabaster head. Alexander the Great’s body was never found and was rumored to be buried in this area…. I wonder…? pic.twitter.com/uoXwuCp0wR