Sarkozy considerado culpado de corrupção ativa e tráfico de influências

A decisão foi conhecida ao início desta tarde no Tribunal de Paris.À chegada, como contou a correspondente da RTP em França, Rosário Salgueiro, que acompanhou todo o processo, o antigo presidente estava tranquilo, acenando com a cabeça aos jornalistas e agradecendo aos polícias.Sarkozy estava acusado de corrupção ativa e de tráfico de influências. Foi agora condenado.Sarkozy foi escutado ao telefone a prometer um lugar no Mónaco para o juiz a troco dessas informações.A acusação pediu, durante o julgamento, quatro anos de condenação, dois deles com prisão efetiva.A defesa exigia a liberdade por falta de provas.