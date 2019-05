Sauditas ameaçam retaliar "com toda a força" se Irão "escolher a guerra"

Carlos Santos Neves - RTP19 Mai, 2019, 10:37 / atualizado em 19 Mai, 2019, 10:44 | Mundo

“As mãos da Arábia Saudita”, afirmou o ministro de Estado, “estendem-se para a paz”. Ao mesmo tempo, continuou, “o regime iraniano não procura a paz na região”.Os ministros dos maiores produtores de petróleo reúnem-se na próxima terça-feira em solo saudita.





Em conferência de imprensa a partir de Riade, Adel al-Jubeir insistiu na ideia de que “a Arábia Saudita não procura a guerra”. Para logo contrapor, escorado pelas recentes tomadas de posição da Administração norte-americana, que o país “responderá com firmeza a qualquer ameaça” por parte de Teerão.



“Não vamos permitir que o Irão leve a cabo atos hostis contra o reino. O reino responderá com toda a força e firmeza se o outro lado optar pela guerra”, vincou o ministro saudita dos Negócios Estrangeiros.



“Os problemas na região começaram com a chegada do regime iraniano ao poder”, carregou o governante saudita, recuando ao advento da revolução islâmica de 1979, que derrubou o Xá Reza Pahlevi.



Também este domingo o número um dos Guardas Revolucionários do Irão afirmou que a República Islâmica não deseja uma guerra. Mas não deixará de se defender.



“A diferença entre nós e eles é que eles têm medo da guerra e não têm a vontade para tal”, clamou o major-general Hossein Salami, citado pela agência iraniana Fars.

Cimeiras extraordinárias



Al-Jubeir fez-se ouvir na sequência de um caso de presumível sabotagem de quatro navios ocorrido há exatamente uma semana ao largo dos Emirados Árabes Unidos. E poucos dias depois de os rebeldes houthis do Iémen, conotados com o regime dos ayatollahs, terem reivindicado uma ação contra um oleoduto da Arábia Saudita, com recurso a drones.No passado domingo foram visados dois petroleiros sauditas, um outro norueguês e um cargueiro dos Emirados Árabes Unidos.



Os rebeldes iemenitas visaram, concretamente, um par de estações de bombagem, na região de Riade, de um oleoduto entre o leste e o oeste do território saudita.



No início deste mês, a Administração Trump destacou para o Golfo Pérsico o porta-aviões Abraham Lincoln, o navio de assalto anfíbio Arlington, baterias de mísseis Patriot e aviões bombardeiros, invocando sinais de planos do Irão contra forças e interesses norte-americanos no Médio Oriente.



No sábado, o Governo saudita pediu a marcação de cimeiras extraordinárias da Liga Árabe e do Conselho de Cooperação do Golfo, que deverão realizar-se no final de maio em Meca. As duas reuniões partilham, segundo a agência oficial do reino, um objetivo: “discutir os ataques” aos petroleiros e ao oleoduto e “as consequências para a região”.



Em Teerão, foi noticiado nas últimas horas que os Estados Unidos estarão a reter há já quase sete meses, sem a abertura de qualquer processo judicial, um académico iraniano especialista em células estaminais. A agência Irna emprega mesmo o termo “refém”, no que deverá constituir um novo ingrediente para o caldo da tensão regional.



Trata-se de Massoud Soleimani, um professor da Universidade Tarbiat Modares, em Teerão, que viajou a 22 de outubro do ano passado para os Estados Unidos para alegados trabalhos de investigação. Apesar de possuir um visto, “foi detido à chegada ao aeroporto de Chicago por razões desconhecidas e enviado para uma prisão em Atlanta”, adianta a Irna.



c/ agências