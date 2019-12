"Se houvesse notícia sobre o lítio, ela iria para o ar assim que estivesse pronta", garante diretora de Informação RTP

"Se houvesse notícia sobre o lítio, ela iria para o ar assim que ela estivesse pronta para ir para o ar, em tempo de campanha eleitoral ou não", acrescentou, referindo ainda que para si é " absolutamente irrelevante" se é tempo de campanha ou não para a emissão de notícias.





A jornalista da Antena 1 Madalena Salema registou as declarações da diretora Maria Flor Pedroso no parlamento sobre a emissão do programa "Sexta às 9".