Secretário de Estado das Comunidades inicia hoje visita oficial de sete dias ao Brasil

Num comunicado divulgado esta tarde, o Ministério dos Negócios Estrangeiros adiantou que, durante a visita, José Cesário "participará em várias e já previstas reuniões e encontros com autoridades locais, conselheiros das comunidades, e membros das comunidades em geral".

Da agenda para este sábado, destaca-se uma visita ao Lar da Provedoria da Comunidade Portuguesa para encontro com o primeiro provedor e planeamento do apoio às atividades para o ano de 2024 e a participação num evento de comemoração do 25 de abril, promovido pelo Consulado-Geral de Portugal em São Paulo (com o apoio do Conselho da Comunidade Luso-brasileira e da prefeitura da cidade de São Paulo).

Além disso, José Cesário terá uma reunião, no Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, com os conselheiros das comunidades portuguesas (de São Paulo e Santos) e com o presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do estado de São Paulo.

No domingo, o secretário de Estado visita o escritório consular em Santos e terá um encontro com o presidente da Escola Portuguesa daquela cidade, onde irá também à Casa da Ilha da Madeira e ao Centro Cultural Português.

Um dia depois, o governante estará no Rio de Janeiro, para uma reunião com os conselheiros das comunidades portuguesas e o presidente da Associação Luís de Camões, bem como com o cônsul-geral português naquela cidade, entre outros pontos da agenda.

Na terça-feira, José Cesário tem como único ponto de agenda um encontro com a direção da Associação Portuguesa de Juiz de Fora para planeamento do apoio às atividades para o ano de 2024.

No dia 01 de maio, o secretário de Estado desloca-se para Belém do Pará, onde será recebido pelo presidente do Conselho da Comunidade Luso Brasileira e conselheiro das comunidades, Luiz Octávio Rei Monteiro, e pela vice-cônsul, Maria Fernanda Pinheiro.

No último dia da deslocação oficial ao Brasil, o secretário de Estado terá encontros com o governador estadual, Hélder Barbalho, e com o prefeito de Belém do Pará, Edmilson Rodrigues, estando prevista ainda uma reunião com o presidente do Hospital Beneficente Portuguesa, Alírio Gonçalves, e respetiva direção.