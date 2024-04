Secretário do Conselho de Segurança russo reúne-se com Brasil, Cuba, Bolívia e Sudão

Patrushev manteve conversações com o assessor para assuntos internacionais do Governo brasileiro, Celso Amorim, para abordar "a cooperação russa em matéria de segurança e a interação da Rússia e do Brasil nos formatos multilaterais", segundo o Conselho de Segurança Russa em comunicado.

"Durante a reunião com o ministro do Interior de Cuba, Lázaro Álvarez Casas, debateu a interação russa em matéria de instituições de ordem pública e justiça.

Além disso, Patrushev reuniu-se com o assessor de segurança da Presidência boliviana, José Hugo Moldiz, para falar sobre "a situação na região latino-americana".

Finalmente, segundo o Conselho de Segurança Russo, avistou-se com o chefe do serviço de informações do Sudão, Ahmed Mufaddal, com o qual abordou temas de "segurança internacional e regional, assim como o estado das relações russo-sudanesas".

A Rússia procura manter e aprofundar as suas relações com a América Latina e especialmente com seus aliados em regiões como Cuba, Bolívia, Nicarágua e Venezuela.

Em fevereiro, Patrushev visitou vários países latino-americanos e reuniu-se com representantes destes quatro países, aos quais indicou que o desenvolvimento de laços de amizade com "parceiros-chave" na América Latina e nas Caraíbas continua a ser uma das principais prioridades de Moscovo.