Segundo a lei. Polícias tinham o dever de proteger a vida de George Floyd

, dita a política sobre o “dever de intervenção”, criada em 2016 pela Polícia de Minneapolis.Na passada sexta-feira, as autoridades dessa cidade norte-americana procuraram em tribunal tornar obrigatório esse dever, pedindo ainda que os agentes sejam obrigados a denunciar de imediato aos seus superiores casos de imobilização do pescoço ou estrangulamento de suspeitos.Especialistas na atuação das forças da autoridade consideram, no entanto, quepor se manifestarem contra as infrações cometidas pelos colegas.No caso de George Floyd, pode ser precisamente essa a explicação. O agente que colocou o joelho sobre o pescoço do homem, Derek Chauvin, era membro do Departamento de Polícia de Minneapolis há mais de 18 anos. Outros dois dos polícias no local - Thomas Lane e Alexander Kueng - eram, porém, novatos.Os advogados desses dois polícias menos experientes já garantiram que ambos expressaram preocupação com as ações de Chauvin no momento do incidente, mas que tal não foi suficiente para que o conseguissem travar.Segundo os mesmos advogados,. Chauvin era o agente destacado para os treinar.“Ainda tinham de tratar [Derek Chauvin] por ‘senhor’”, explicou o advogado de Lane. “Ele tinha 20 anos de experiência.Isso é ajudar e encorajar um crime?”, questionou.Enquanto Chauvin está acusado de homicídio em segundo grau, os outros três agentes estão formalmente acusados de o terem ajudado e encorajado. Todos foram despedidos pouco depois da morte de Floyd.

“Uma lição para todos os polícias”

Apesar das declarações dos advogados, os registos escritos sobre o momento do incidente não descrevem que em algum momento os agentes novatos tenham expressado oposição à ação de Derek Chauvin.De acordo com as filmagens e com relatos do momento da morte,, suspeito de ter utilizado uma nota falsa num supermercado.Apesar de Floyd ter repetidamente dito que não conseguia respirar e num momento ter mesmo afirmado que estava prestes a morrer, nenhum dos agentes que o imobilizava se moveu. Um quarto agente continuou de pé junto aos colegas, mantendo afastadas as pessoas que se aproximavam do local.Momentos depois, Lane perguntou se deveriam virar George Floyd de costas, ao que Chauvin respondeu: “Não, vamos ficar firmes onde o temos agora”.

Os polícias apenas saíram das suas posições quando uma ambulância chegou ao local para levar Floyd até ao hospital, onde foi declarado morto.

, considerou Joseph Giacalone, antigo agente de Nova Iorque que agora é professor numa faculdade de Justiça Criminal. defendeu , citado pela“[Os polícias mais jovens] estão a sofrer o efeito de uma cultura organizacional que não permite nem recompensa esse comportamento”, considerou por sua vez o chefe de polícia Andrew Scott. “A fraternidade das forças da lei é muito apertada e as fraternidades têm um pensamento de grupo”.O afro-americano George Floyd, de 46 anos, foi morto a 25 de maio, depois de ter sido detido sob suspeita de ter tentado usar uma nota falsa de 20 dólares (18 euros) para comprar tabaco num supermercado de Minneapolis, no estado de Minnesota.