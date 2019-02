Segurança apertada na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia

Foto: Reuters

As Autoridades venezuelanas reabriram a fronteira marítima do país com as ilhas das Antilhas Holandesas depois de a ter fechado na terça-feira.



Citado pela agência Reuters, um comandante militar regional não informou os motivos da mudança que agora permite que barcos e aeronaves voem entre a Venezuela e as ilhas de Aruba, Curaçao e Bonaire.



A oposição da Venezuela disse que pretende trazer ajuda humanitária para o país a partir de Curaçao no sábado, ajuda que o governo do presidente Nicolás Maduro prometeu bloquear.



O mesmo acontece na fronteira com a Colômbia onde está o enviado especial da Antena 1, Nuno Amaral, que regista a segurança apertada que ali se faz sentir.