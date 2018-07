Segurança de Macron despedido e detido

RTP20 Jul, 2018, 16:51 | Mundo

Alexandre Benalla, segurança de Emmanuel Macron, foi despedido e preso para interrogatório. Em causa está um vídeo que mostra imagens do antigo segurança do presidente francês, com um capacete de polícia, a agredir manifestantes durante as celebrações do 1.º de Maio, em Paris.





Numa primeira instância, Macron suspendeu o segurança, com 15 dias sem vencimento. O Le Monde revelou também que outros três polícias de Paris foram suspensos após terem cortado partes do vídeo das agressões e de as entregarem a Benalla, de acordo com o Eliseu.









O Ministério do Interior revelou também que as imagens foram passadas indevidamente para terceiros no dia 18 de julho, dia em querevelou as imagens. Depois de muitas pressões, Macron despediu o segurança.Duramente criticado durante várias semanas, o presidente francês suspendeu, primeiramente, o segurança mas viu-se obrigado a despedi-lo. De acordo com a classe política francesa, Macron incorre num crime por saber o que aconteceu em Paris, não tendo feito uma participação às autoridades.No Parlamento francês foi aprovado um inquérito de um mês para investigar o caso de Alexandre Benalla, que se afastou do local, ao aperceber-se de que estava a ser gravado durante os festejos do 1.º de Maio. Benalla acompanhava Emmanuel Macron desde a campanha eleitoral.