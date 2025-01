Segurança reforçada em Washington para tomada de posse de Trump

Na última noite juntou 500 convidados no Clube de Golfe pessoal, nos arredores de Washington D.C., para uma festa com espetáculo de fogo de artifício. Quase em simultâneo, em vários Estados americanos, houve marchas de protesto contra a eleição de Trump.



Na tarde deste domingo, o presidente e vice eleitos visitaram o maior cemitério militar do país na virgínia.



Em Washington, há um grande reforço de segurança junto ao Capitólio, onde vai decorrer a cerimónia. Foram mobilizado mais de oito mil militares da Guarda Nacional.



Mas, antes disso, é esperado, esta noite, um comício com apoiantes numa arena de eventos desportivos em Washington.