Seis dias que abalaram o Médio Oriente: Gaza, território isolado

Cerca de dois milhões de pessoas enfrentam as consequências do conflito com Israel e da divisão entre palestinianos.





Os cortes salariais, o desemprego, a impossibilidade de sair do território e uma economia fortemente debilitada, arruínam a vida dos palestinianos na Faixa de Gaza. O jornalista José Manuel Rosendo esteve no local e registou as dificuldades.