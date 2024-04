Seis meses de guerra. Unicef alerta para crise de "proporções alarmantes" na Faixa de Gaza

Segundo a agência das Nações Unidas para a Defesa e Direitos das Crianças, “”.Até ao momento, 155 unidades de saúde foram danificadas, o que corresponde a 84 por cento das instalações de saúde na Faixa de Gaza. Mais de 170 membros das equipas da Organização das Nações Unidas perderam a vida.”, lê-se no comunicado da Unicef enviado às redações.A agência da ONU frisa que, cerca de 1,1 milhões de pessoas estão em risco iminente de enfrentar a fome, sobretudo no norte da Faixa de Gaza.”.

Na área da educação, foram destruídas 386 das escolas na Faixa de Gaza, o que afetou 625 mil estudantes.

A distribuição de suplementos nutricionais para 36.866 crianças e 21 mil mulheres grávidas;





Fornecimento de água potável para mais de 1,6 milhões de pessoas e melhoria dos serviços de saneamento e higiene para 495.187 pessoas, incluindo 4.400 pacotes de fraldas para bebés só nas duas últimas semanas;





Assistência médica para 609.785 pessoas, incluindo a entrega de 50 incubadoras e mais de um milhão de doses de vacinas;





Apoio psicossocial, educação de emergência e atividades recreativas para 164 mil estudantes e professores;





Serviços de emergência e proteção infantil para 151.802 crianças e cuidadores;





Distribuição de roupas de inverno para 160.205 crianças;





Apoio financeiro humanitário para 555.331 pessoas (83.890 famílias).

Apesar dos ataques, da escassez de combustível e dos bloqueios de comunicação, a agência da ONU permanece no terreno, a entregar ajuda. “”.Entre as ações realizadas nos últimos seis meses, a estrutura destaca:Desde o início do conflito, a agência das Nações Unidas reforçou as suas equipas no terreno de 92 para 126 pessoas. “”.Neste momento crítico, a; ao fim das graves violações contra todas as crianças, incluindo assassinatos e mutilações, assegurando um ambiente seguro e protegido para o seu desenvolvimento; e ao”.A agência apela ainda “ao respeito e proteção das infraestruturas civis, incluindo hospitais e escolas, que devem ser áreas seguras para crianças e suas famílias durante conflitos armados”.No mesmo comunicado, a Unicef apela “à generosidade de todos para ajudar a proporcionar água potável, alimentos, cuidados médicos, educação e proteção para as crianças que enfrentam situações de extrema vulnerabilidade”.