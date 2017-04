Seis militares mortos em explosão de bomba no sul da Tailândia

Lusa 28 Abr, 2017, 07:43 | Mundo

O atentado ocorreu na quinta-feira no distrito de Chanae, na província de Narathiwat, indicou o porta-voz do Comando de Operações de Segurança Interna na região sul da Tailândia, Yutthanam Petchmuang, à agência noticiosa espanhola EFE.

A bomba foi colocada na berma da estrada e detonada à passagem do veículo por supostos membros da insurgência muçulmana que também terão aberto fogo contra a viatura.

Quatro militares morreram no local do ataque, enquanto dois não resistiram aos ferimentos e morreram já no hospital.

Os ataques com armas ligeiras, homicídios e atentados com explosivos nas províncias de Yala, Pattani e Narathiwat acontecem quase diariamente, apesar do destacamento de cerca de 40 mil efetivos das forças de segurança. O estado de exceção está em vigor desde 2005.

Mais de 6.700 pessoas, na maioria civis, morreram no sul da Tailândia desde que o movimento separatista muçulmano voltou a pegar nas armas em 2004, segundo um balanço da organização Deep South Watch.

O último governo eleito da Tailândia iniciou em 2013 o diálogo com os rebeldes daquela região de maioria muçulmana. O golpe de Estado no ano seguinte suspendeu as conversações.

A junta militar tentou retomar as conversações com veteranos militantes no exílio. O principal grupo rebelde, Frente Nacional Revolucionária, demarcou-se das negociações com Banguecoque.

Os rebeldes denunciam a discriminação que sofrem por parte da maioria budista da Tailândia e exigem a criação de um Estado islâmico que integre estas três províncias que configuravam o antigo sultanato de Pattani, anexado pela Tailândia há um século.