Seis polícias feridos em Londres durante protestos contra morte de jovem português

A manifestação deste domingo contou com várias dezenas de pessoas e decorreu junto à esquadra de polícia de Forest Gate, em Londres, passando depois para a área de Stratford. Os protestos contestaram a atuação da polícia e denunciaram que o jovem português foi "brutalmente espancado" pela polícia britânica.



No protesto de domingo, o grupo de manifestantes arremessou objetos contra a polícia e incendiou vários caixotes do lixo, levando mesmo à intervenção dos bombeiros. As autoridades ainda tentaram acalmar os ânimos, mas os confrontos só terminaram durante a madrugada.





Investigação descarta uso de violência

Dos seis polícias que ficaram feridos, quatro foram levados para o hospital. Um dos agentes ficou ferido na cara e uma outra agente apresentava lesões na cabeça. Após os confrontos, quatro pessoas que se manifestavam foram detidas por crime de incêndio, desordem e crimes de dano.Segundo a imprensa britânica , vários manifestantes empunhavam cartazes com referência ao ", um movimento que teve origem nos Estados Unidos após várias intervenções polémicas das autoridades norte-americanas, acusadas de tratamento diferencial e de violência excessiva com cidadãos afro-americanos.O protesto denunciava, precisamente, as circunstâncias da morte de Edir Frederico da Costa, um jovem negro de 25 anos e de origem portuguesa, que morreu na passada quarta-feira na sequência de uma operação policial.A família do jovem considera que Edir da Costa morreu na sequência de uso de força excessiva pelas autoridades, quando os agentes o tentavam prender numa operação policial, a 15 de junho, na Tollgate Road.Após a detenção, Edir da Costa sentiu-se mal e foi levado de urgência para o hospital de Newham, onde ficou internado nos cuidados intensivos, acabando por morrer seis dias depois.Várias testemunhas referem que o carro em que o jovem seguia teria estado envolvido num roubo, e por isso pediram para revistar os ocupantes.Ginario da Costa, o pai do jovem de origem portuguesa, contava na semana passada à agência Lusa que o filho terá resistido à polícia durante a operação, reiterando que não tinha feito nada de mal que levasse à detenção.A família de Edir da Costa refere ainda que a polícia terá usado gás pimenta no momento em que tentava prender o jovem. "Ele caiu no chão e um polícia colocou-lhe um joelho em cima da garganta", denunciou o pai.Em Londres, a Comissão Independente de Queixas contra a Polícia (IPCC, na sigla em inglês) abriu uma investigação ao caso, poucas horas após o sucedido, a 16 de junho.No entanto, a equipa de investigação afirmava na passada quinta-feira que a primeira autópsia não revelava lesões que indicassem o uso de força excessiva.Os protestos de domingo denunciavam que o pescoço do jovem português teria ficado "partido", mas as autoridades descartaram essa hipótese nos primeiros resultados, referindo que não havia sinais de "lesão" na coluna vertebral.O comunicado acrescentava, no entanto, que o caso não estava imediatamente encerrado e que seriam necessários mais exames e ouvir mais testemunhas para apurar as circunstâncias a morte de Edir da Costa."Estamos empenhados em realizar uma investigação abrangente e eu gostaria de pedir a alguém com informações para que apoie os nossos esforços", referiu Tom Mison, comissário adjunto da IPCC.Edir da Costa, também conhecido como Edson pelos mais próximos, tinha 25 anos e nasceu em Portugal, vivia no Reino Unido desde 1996. Tinha um filho pequeno e aguardava o nascimento do segundo filho, segundo conta o jornal britânico The Independent