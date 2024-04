Seis trabalhadores mortos em atentado à bomba na Somália

O ataque ainda não foi reivindicado, embora o grupo extremista Al Shabaab, ligado à rede terrorista Al-Qaida, tenha efetuado numerosos ataques nos últimos anos, escreveu a agência de notícias Europa Press.

As autoridades não deram pormenores sobre o ataque, mas avançaram que o veículo em que viajavam os trabalhadores foi atingido por um engenho explosivo acionado à distância, de acordo com o portal de notícias somali Garowe Online.

O governo do país já condenou o atentado e apresentou as condolências às famílias das vítimas e à empresa, pedindo unidade contra os "grupos terroristas extremistas".

"O facto de os terroristas terem como alvo as empresas somalis exprime a dimensão do ódio contra todo o povo somali, uma vez que estas são um pilar fundamental no processo de desenvolvimento", afirmaram as autoridades, citadas pela agência de notícias oficial somali SONNA.

O exército somali realiza há meses uma campanha de "guerra total" contra a organização fundamentalista, que recuou para redutos no centro-sul e no sul do país.