Senado absolve Donald Trump em novo processo de destituição

O processo de destituição foi apresentado pelos congressistas democratas e visava impedir Donald Trump de se recandidatar ao cargo em futuras eleições, considerando-o uma ameaça à democracia.



Os democratas, com a maioria de votos no Senado, 50, necessitavam de ver 17 senadores republicanos a votar a favor da destituição. Tiveram apenas sete.

A votação para a destituição, prevista para este sábado, ficou atrasada depois de ser proposta e votada a favor a audição de novas testemunhas. Após duas horas de debate, o Senado acabou por recuar e prosseguir para os argumentos finais da defesa e da acusação.



"Traiu"



Jamie Raskin, líder da equipa de procuradores democratas, sustentou ter ficado "claro para além de qualquer dúvida que Trump apoiou as ações da turba" dia 6 fe janeiro. "Por isso ele deve ser condenado. É tão simples como isso".

Raskin afirmou que o Presidente cessante se colocou ao lado dos que atacaram o Capitólio e fracassou na proteção dos congressistas, incluindo o vice-presidente, Mike Pence, ameaçado de morte pela multidão.

O seu "abandono do dever foi central no incitamento à insurreição, e inseparável desta", sublinhou o democrata.



"Provamos que ele traiu o seu país, provamos que ele traiu a Constituição, provamos que ele traiu o juramento que fez ao assumir o cargo", acusou ainda Raskin.

Argumentos repetidos por outros elementos da equipa, apoiados em vídeos e alegações, alguns dos quais foram contestados como inadmissíveis.



"Uma charada"



A defesa de Donald Trump acusou a equipa de procuradors democratas de ter mentido e fabricado as provas apresentadas durante o processo.

"Seriam inadmissíveis em qualquer tribunal", disse o advogado Michael Van der Veen, o principal representante da defesa de Donald Trump e o único a falar.



"Este processo de destituição foi uma completa charada do principio ao fim", sustentou, uma "vingança política".



Os democratas estavam "obcecados" por destituir Donald Trump desde o início do seu mandato, afirmou ainda o advogado de Donald Trump.

Van der Veen voltou a referir que Trump não incitou os seus apoiantes, ao contrário do que afirmou a acusação, e invocou a liberdade de expressão para afirmar que o então Presidente usou as palavras "luta" e "lutar" num sentido político e não literal.

"Bem, Kevin..."



No início dos trabalhos, Jamie Raskin pediu para ser ouvida a congressista republicana Jaime Herrera Beutler, sobre uma conversa que esta reportou por escrito ter testemunhado dia seis de janeiro, entre o líder dos republicanos naquela Câmara, Kevin McCarthy, e Donald Trump.





"Bem, Kevin", terá dito Trump de acordo com Beutler, "parece que as pessoas estão mais chateadas com a eleições do que você".







Mesmo absolvido na acusação de destituiçao, Trump não se livra de outros processos, como referiu durante a votação o correspondente da RTP, João Ricardo Vasconcelos.

A congressista afirmou que, inicialmente, o então Presidente negou que os seus apoiantes estivessem envolvidos no ataque ao Capitólio e que a turba era composta por membros do movimento de esquerda Antifa, uma alegação rejeitada por McCarthy.