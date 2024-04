Senado dos EUA volta ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan

Em causa estão 95 mil milhões de dólares (89 mil milhões de euros), dos quais a maior fatia, 61 mil milhões de dólares (57 mil milhões de euros), é destinada à assistência militar e financeira à Ucrânia para combater a invasão russa, depois de um prolongado bloqueio da ala radical republicana na câmara baixa do Congresso norte-americano.



O pacote de ajuda norte-americana prevê igualmente 13 mil milhões de dólares (cerca de 12 mil milhões de euros) de apoio militar a Israel, aliado histórico dos Estados Unidos, em guerra há mais de seis meses com o movimento islamita palestiniano Hamas.



Mais de nove mil milhões de dólares (8,4 mil milhões de euros) destinam-se, por outro lado, a “responder às necessidades urgentes de ajuda humanitária em Gaza e de outras populações vulneráveis no mundo”, segundo um resumo do documento.



O valor restante consagra verbas para investimentos dos Estados Unidos no contexto da competição com a China e apoio a Taiwan, uma ilha de 23 milhões de habitantes com governo próprio, mas que Pequim considera uma das suas províncias.



No dia da votação na Câmara dos Representantes, o Pentágono disse que agiria rapidamente para enviar a ajuda militar para a Ucrânia se fosse aprovada pelo Congresso, referindo-se a equipamentos de defesa aérea e capacidades de artilharia.