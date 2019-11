Sergio Moro quer fazer aprovar lei que recambie Lula para a prisão

A resposta aos avanços efêmeros de criminosos não pode ser a frustração, mas, sim, a reação, com a votação e aprovação no Congresso das PECs para permitir a execução em segunda instância e do pacote anticrime. pic.twitter.com/7wSPG571Jw — Sergio Moro (@SF_Moro) 10 de novembro de 2019

No passado domingo,sem referir diretamente o nome de Lula da Silva,

“A resposta aos avanços efémeros de criminosos não pode ser a frustração, mas, sim, a reação, com a votação e aprovação no Congresso das PECs [propostas de emenda à Constituição] para permitir a execução em segunda instância e do pacote anticrime”, escreveu Moro na sua conta da rede social. O antigo Presidente brasileiro Lula da Silva saiu em liberdade na passada sexta-feira após o Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF) ter decidido anular prisões em segunda instância, como era o caso do antigo chefe de Estado, preso desde abril de 2018.







O conjunto de propostas – apelidado de "pacote anticrime" – “estabelece medidas contra a corrupção, o crime organizado e os crimes praticados com grave violência à pessoa”.





O projeto de lei, que permite a execução em segunda instância, está a ser debatido na Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado, poderá voltar a abrir as portas da cadeia a Lula da Silva.

“Não respondo a criminosos”

do ex-juiz Sergio Moro – responsável pelas investigações do caso Lava-Jato que levou à prisão de Lula – seguiu-se a uma outra mensagem do atual ministro da Justiça do Brasil em resposta às acusações que lhe têm sido feitas por parte do ex-Presidente brasileiro."Muitos de vocês não queriam que eu fosse preso, eu tive de vos persuadir a entender o papel que eu tinha de cumprir. Vou repetir o que disse naquele dia [da prisão]: quando um ser humano, tem clareza do que quer na vida, do que representa e tem a certeza do que os seus acusadores estão a mentir, então decidi entregar-me na Polícia Federal naquele dia", declarou Lula da Silva durante um discurso perante milhares de apoiantes em São Paulo."Eu podia ter ido para uma embaixada, a outro país, mas fui para lá, para provar que o juiz Moro era um canalha que me estava a julgar, para provar que o procurador Deltan Dallagnol não representa o Ministério Público, que é uma instituição pública, montou uma quadrilha com a Lava Jato”, acrescentou Lula.

Lula “livre, mas carregado de culpa”

Amantes da liberdade e do bem, somos a maioria. Não podemos cometer erros. Sem um norte e um comando, mesmo a melhor tropa, se torna num bando que atira para todos os lados, inclusive nos amigos. Não dê munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa. pic.twitter.com/NSMjtytuDO — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 9 de novembro de 2019

À saída da cadeia onde cumpriu 580 dias de prisão, Lula da Silva foi recebido em festa por centenas de apoiantes. Num discurso, o antigo Presidente brasileiro desafiou Bolsonaro ao prometer estar na linha da frente da oposição."Cá estou eu, livre como um passarinho, durmo toda a noite, com a consciência tranquila dos homens justos e honestos. Duvido que o Moro e Dallagnol durmam tranquilos como eu. Duvido que Bolsonaro durma com a consciência tranquila como eu, que o ministro Guedes [da Economia], destruidor de sonhos e de empregos, durma de consciência tranquila", declarou ainda Lula da Silva.Bolsonaro não tardou a responder a estes ataques.Num vídeo partilhado na sua conta do Twitter, Bolsonaro elogiou e agradeceu a Sérgio Moro."Em parte, o que acontece na política do Brasil devemos a Sérgio Moro", disse Bolsonaro. "Ele estava a cumprir a sua missão. Se a missão dele não fosse bem cumprida eu também não estaria aqui", continuou a asseverar.Lula da Silva foi preso após ter sido condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), num processo sobre a posse de um apartamento, que os procuradores alegam ter-lhe sido dado como suborno em troca de vantagens em contratos com a estatal petrolífera Petrobras pela construtora OAS.

O antigo líder do Partido dos Trabalhadores (PT) saiu da prisão na passada sexta-feira depois de o Supremo Tribunal Federal decidir que, a partir de agora, as penas só podem ser aplicadas depois de esgotados todos os recursos.