Sérvios do Kosovo ergueram barricadas numa estrada no norte do país

Caminhões, ambulâncias e máquinas agrícolas foram colocados para bloquear o trânsito, entre as tensões nos últimos dias, marcadas por explosões, tiroteios e um ataque contra uma patrulha policial. Um agente policial kosovar albanês foi ferido neste ataque.

Segundo os média locais, manifestantes da minoria sérvia do Kosovo estão indignados com a prisão de um ex-agente policial de etnia sérvia, suspeito de envolvimento em ataques à Polícia do Kosovo.

Sirenes de emergência soaram em várias cidades de maioria sérvia no norte de Kosovo para dar início ao movimento organizado hoje, noticia a AFP.

Os manifestantes disseram à AFP que pretendiam impedir "a transferência para Pristina" do ex-agente policial preso.

O ministro do Interior de Kosovo, Xhelal Svecla, disse que o ex-agente preso era um dos dois suspeitos detidos, após os ataques contra patrulhas policiais nos últimos dois dias.

As últimas tensões surgiram após a decisão das autoridades do Kosovo de organizar eleições locais a 18 de dezembro em municípios de maioria sérvia, que os principais partidos políticos sérvios anunciaram que pretendem boicotar.

Explosões e tiros foram ouvidos na quinta-feira quando funcionários eleitorais visitaram dois municípios no norte de Kosovo para preparar as eleições, mas não houve feridos.

Logo após a construção das barricadas, a Presidente do Kosovo, Vjosa Osmani, anunciou que decidiu adiar as eleições locais para 23 de abril.

O ataque em que o agente policial foi ferido na quinta-feira ocorreu após o destacamento no norte de Kosovo de polícias albaneses kosovares.

Segundo o Governo, este destacamento foi decidido após a demissão coletiva dos sérvios que trabalhavam em instituições públicas, incluindo a Polícia. Membros sérvios das forças de segurança e funcionários públicos renunciaram em protesto contra a decisão das autoridades do Kosovo de substituir as placas de matrícula emitidas por Belgrado pelas emitidas por Pristina.

Manifestantes sérvios bloquearam o tráfego nas duas principais passagens de fronteira entre Kosovo e Sérvia em setembro, para expressar sua oposição às novas placas.

A minoria sérvia no Kosovo, que tem um total de cerca de 120.000 membros, recusa a sua lealdade a Pristina com o incentivo de Belgrado, que não reconhece a independência do Kosovo proclamada em 2008, noticia a AFP.