Sete mortos e dois feridos em queda de avião na Colômbia

Lusa16 Set, 2019, 07:16 | Mundo

O avião da companhia aérea regional Transpacific, com capacidade para sete passageiros, fazia a rota entre Popayán e a cidade costeira de López de Micay.

O aparelho caiu em cima de várias casas no bairro de Junín, localizado próximo da pista do aeroporto.

"Lamentamos muito o acidente ocorrido com uma avioneta. O relatório não é animador, sete pessoas foram encontradas mortas, duas estão no hospital de San José", afirmou o autarca local, Cesar Gómez Castro.

O responsável adiantou que as equipas no terreno e as forças militares isolaram o local do acidente para procederem aos trabalhos de resgate das vítimas.

A Aeronáutica Civil explicou em comunicado que o acidente ocorreu minutos depois do aparelho, um bimotor Piper PA-31-350, ter descolado do aeroporto Guillermo León Valência, em Popayán.

A fonte acrescentou que, até ao momento, as causas do acidente são desconhecidas e os investigadores estão no local para "esclarecer as possíveis causas" da queda da aeronave.