Sexta às 9. Só sete de 26 jogadoras pertencem à seleção afegã de futebol

Afinal, só sete das 26 alegadas jogadoras da seleção nacional de futebol júnior do Afeganistão pertencem, de facto, à equipa daquele país. A RTP apurou que a verdadeira selecionadora está a viver noutro país europeu e que nem sequer foi colocada na lista de pessoas a retirar do país.