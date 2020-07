Sexta às 9. Superprodução científica suscita suspeitas de fraude

Depois de um mês com números sempre a crescer, sobretudo na zona da Grande Lisboa, a Covid-19 parece agora estar a dar sinais de alguma estabilização em Portugal.



Na última semana o número médio de novos casos diários foi de 356, exactamente o mesmo que se tinha verificado na semana anterior. Mas o mundo continua bloqueado pela doença.



Ao todo há quase 14 milhões de infetados e mais de 590 mil mortos. Espanha voltou a registar esta semana mais de mil casos num dia, o que já não acontecia há quase dois meses. Por causa deste crescimento exponencial, Barcelona decidiu voltar a confinar.



Mas o pior está a acontecer fora da Europa. Estados Unidos, Brasil e Índia são os três países com mais casos de infeção. No Brasil já morreram mais de 76 mil pessoas infetadas com o novo corona vírus.



Nos Estados Unidos, só nas últimas 24 horas foram registados 75.600 novos casos.