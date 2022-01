Sexta vaga de covid-19 enche hospitais em Espanha

Com menos casos graves comparativamente com às últimas duas vagas pandémicas, mas com mais doentes. Os serviços hospitalares espanhóis receberam um número de pessoas com covid-19 que já ultrapassa o pico dos contágios de abril e agosto de 2021 e a tendência é que continue a subir. Alguns hospitais podem atingir o limite até ao final do mês de janeiro.