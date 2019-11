Sexto indígena morto no sudoeste da Colômbia em menos de uma semana

Bogotá, 03 nov 2019 (Lusa) - O Conselho Regional Indígena do departamento de Cauca (CRIC) denunciou no sábado o assassínio de mais um membro daquela comunidade, o sexto indígena morto naquela região do sudoeste da Colômbia em menos de uma semana.