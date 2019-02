Sibéria. Poluição atmosférica causa nevão negro

RTP18 Fev, 2019, 17:01 | Mundo

Em várias cidades siberianas no sul da bacia do Kusnez caíu neve negra. O jornal anglófono Siberian Times horrorizou-se com o fenómeno atmosférico e lançou a pergunta: "Será assim a neve no inferno?"





Investigadores e ambientalistas têm explicado o insólito fenómeno com a poluição causada naquela região pela indústria carbonífera. A região do Kusnez é aquela onde se leva a cabo a mais intensa mineração de carvão na Rússia. O carvão é depois transportado em vagões de comboio destapados, espalhando pela atmosfera numerosas partículas de pó. As minas ficam próximas das cidades.





Entretanto, outras indústrias vieram instalar-se na região, especialmente em Kemerowo. Às partículas de carvão juntam-se agora partículas metálicas. Além disso, ainda segundo aquele diário siberiano, sucedeu que o filtro de uma dessas fábricas avariou, o que constituiu ainda uma agravante conjuntural de um problema que já se tornou estrutural e endémico.



Vladimir Slivyak, um responsável da organização ambientalista Ecodefense, declarou a este respeito ao diário britânico Guardian que no inverno, naquela região, vai sendo mais difícil encontrar neve branca do que neve negra.