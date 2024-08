Sicília. Quatro corpos recuperados nos destroços de iate de luxo

Os quatro corpos recuperados esta tarde não foram ainda identificados. Eleva-se assim para cinco o número de mortos na sequência deste naufrágio depois de ter sido encontrado um corpo logo na segunda-feira.



As operações de busca para encontrar os dois últimos desaparecidos prosseguem. A embarcação encontra-se a 50 metros de profundidade, a cerca de 700 metros de Porticello, perto de Palermo, na Sicília. As autoridades assumem que esta pode ser uma operação “longa e complicada”.

Eleva-se assim para cinco o número de mortos na sequência deste naufrágio depois de ter sido encontrado um corpo logo na segunda-feira.As operações de busca para encontrar os dois últimos desaparecidos prosseguem.As autoridades assumem que esta pode ser uma operação “longa e complicada”. Na altura, seguiam a bordo 12 passageiros e 10 tripulantes. Imediatamente após o naufrágio foram resgatadas 15 pessoas, incluindo seis passageiros.

O iate de luxo “Bauesian” que naufragou na segunda-feira pertence ao magnata britânico da tecnologia, Mike Lynch. Na embarcação, o empresário celebrava a sua absolvição num julgamento por fraude nos Estados Unidos que lhe poderia valer vários anos de prisão.



Ao início desta quarta-feira, o próprio magnata dono do iate, Mike Lynch, mas também a filha, Hannah, continuavam desaparecidos. Jonathan Bloomer, presidente do conselho de administração da Morgan Stanley International, e a sua mulher, Judy Bloomer. Chris Morvillo, advogado que defendeu Mike Lynch no referido julgamento, também se encontrava a bordo com a mulher, Neda Morvillo.



O naufrágio aconteceu na sequência de um tornado aquela zona na madrugada de segunda-feira e fez com que o navio afundasse rapidamente.



No entanto, a velocidade a que ocorreu o naufrágio e o facto de nenhuma das outras embarcações ter sofrido o mesmo destino levanta questões sobre se a quilha do iate terá sido levantada ou rebaixada aquando da tempestade, escreve a agência France Presse.



Na embarcação, o empresário celebrava a sua absolvição num julgamento por fraude nos Estados Unidos que lhe poderia valer vários anos de prisão.Ao início desta quarta-feira, o próprio magnata dono do iate, Mike Lynch, mas também a filha, Hannah, continuavam desaparecidos. Jonathan Bloomer, presidente do conselho de administração da Morgan Stanley International, e a sua mulher, Judy Bloomer. Chris Morvillo, advogado que defendeu Mike Lynch no referido julgamento, também se encontrava a bordo com a mulher, Neda Morvillo.O naufrágio aconteceu na sequência de um tornado aquela zona na madrugada de segunda-feira e fez com que o navio afundasse rapidamente.No entanto, a velocidade a que ocorreu o naufrágio e o facto de nenhuma das outras embarcações ter sofrido o mesmo destino levanta questões sobre se a quilha do iate terá sido levantada ou rebaixada aquando da tempestade, escreve a agência France Presse.