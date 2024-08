Magnata inglês e filha desaparecidos em naufrágio ao largo da Sicília

Com 22 pessoas a bordo,, uma cidade costeira cerca de 15 quilómetros a leste de Palermo, por volta das 05h00 horas (04h00 de Lisboa) desta segunda-feira, na sequência de uma violenta tempestade, informou a guarda costeira.Doze passageiros e dez membros da tripulação estavam a bordo do iate, a maioria dos quais britânicos, entre os quais Mike Lynch,, informou à agência noticiosa France Presse o diretor da Proteção Civil italiana, Salvo Cocina.O empresário de 59 anos, fundador da empresa de software `Autonomy`, é um dos mais famosos empresários britânicos do setor tecnológico.

A sua mulher, Angela Bacares, foi resgatada, disse uma fonte próxima das operações de salvamento.

Tromba de água terá atingido iate





Foram resgatadas 15 pessoas e sete foram inicialmente dadas como desaparecidas - um membro da tripulação e seis passageiros, de nacionalidade britânica, norte-americana e canadiana."A nossa prioridade é cooperar com as buscas em curso e prestar todo o apoio necessário aos passageiros e tripulantes sobreviventes", declarou a Camper & Nicholsons, a proprietária britânica do iate, num comunicado.Entre os sobreviventes, a maioria dos quais britânicos, encontram-se dois cidadãos franco-britânicos, um cingalês, um neozelandês e um irlandês, segundo a imprensa.As autoridades portuárias, segundo noticiaram os meios de comunicação social italianos.O iate foi construído na Toscana em 2008 e restaurado em 2020, de acordo com a AFP.

Este tipo de iate tem um mastro principal de alumínio que é considerado o mais alto do mundo, com 75 metros.







c/ Lusa