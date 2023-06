Silvio Berlusconi, a história de um político controverso

Nascido a 29 de setembro de 1936, Silvio Berlusconi viveu os primeiros anos num bairro operário de Milão, numa zona difícil da cidade apelidada de “ilha”. Filho de Luigi Berlusconi, funcionário da banca Rasini, e Rosa Berlusconi, secretária na Pirelli. Tem dois irmãos: Antonietta e Paolo, os dois mais novos.Berlusconi viveu o período da II Guerra Mundial numa aldeia perto de Milão, depois de o pai ter fugido para a Suíça e a mãe ter ficado a tomar conta da família, enquanto ia trabalhar todas as manhãs para o centro de Milão.Enquanto decorria a II Guerra Mundial e o pai esteve fugido, Silvio Berlusconi teve alguns trabalhos, especialmente agrários e na área dos laticínios, levando comer para casa todas as noites.Depois do fim da guerra foi enviado para uma escola católica de salesianos onde esteve até ao início da vida adulta e onde conheceu um dos amigos mais velhos, Fedele Confalonieri, que viria a tornar-se num dos principais responsáveis pela Fininvest, holding criada por Berlisconi enquanto magnata dos media.Ainda antes de se matricular na Universidade de Milão, para tirar o curso de direito, Berlusconi e Confalonieri criaram o próprio grupo musical e participaram em vários eventos em Milão. Pouco depois, o grupo separou-se e Silvio continuou na área do entretenimento, juntando-se a cruzeiros e a cabarets onde cantava, para além de ter sido fotógrafo e vendedor de aspiradores.Depois do regresso do pai, Berlusconi foi convencido pelo mesmo a deixar a vida deem Paris e voltou para Milão, onde terminou o curso em direito comercial.

Criação de um grupo milionário

Saído da universidade de Milão em 1961, Berlusconi começou aquilo que seria uma vida de negócios antes de se juntar à política. A construção foi a primeira área de ação do jovem Silvio. Depois de recusar uma proposta para trabalhar na banca Rasini, onde estava o seu pai, Berlusconi convenceu um pequeno construtor.Assim, nasceu a Via Alciati, um complexo de apartamentos, dos quais Berlusconi acabou por vender cerca de uma centena. Com um primeiro negócio bem-sucedido, o pequeno empresário tentou expandir os objetivos.Depois da Via Alciati, o Centro Edilnord, um pequena cidade com vários blocos de apartamentos, na periferia de Milão, na cidade de Brugherio. Apesar de alguns sobressaltos, um fundo de pensões acabou por comprar todo o empreendimento e assim começou a história de uma fortuna.Em 1973, seguiu-se o projeto da comunidade residencial para milhares de pessoas, perto do aeroporto de Linate. Apetrechado de forma moderna, Berlusconi criou a Milano Due, uma cidade-jardim com dez mil pessoas. Uma construção que valeu uma condecoração a Berlusconi e o título de Il Cavaliere e uma fortuna que o levou ao estatuto de bilionário e uma das novas caras de Itália.Depois do sucesso no imobiliário, Milano Due permitiu a Berlusconi entrar numa nova área de negócio. Com um circuito de televisão fechado para os pais poderem ver os filhos, Il Cavaliere avançou em 1978 para a compra de pequena frequência de canal por cabo. Assim foi criada a Telemilano 58, o seu primeiro canal comercial, e assim começou uma saga que levou a uma guerra com o canal estatal.Aproveitando uma decisão do Tribunal Constitucional, em 1976, de permitir as emissões de televisão de canais privados, Berlusconi aproveitou para lutar contra o monopólio da estatal RAI e criou canais com novos formatos de entretenimento, de concursos musicais a desenhos animados.Usando o seu poder negocial, Berlusconi começou a negociar os direitos de filmes de Hollywood, telenovelas e séries telivisas (Dallas, por exemplo) e, especialmente, de jogos de futebol, o que levou a vários embates com a RAI.Depois da criação de três canais regionais onde passava vários formatas que começavam a baixar a quota da RAI, Berlusconi decidiu criar uma marca própria para os conteúdos que passava nas televisões: o Canale 5. Com o império televisivo a crescer, o empresário começou a congregar os seus interesses e criou a holding Fininvest.Com a ajuda de Adriano Galliani foi criado o Canale 5, o primeiro canal de âmbito nacional para além da estatal RAI. Berlusconi não parou e para fazer frente aos três canais da televisão do estado acabou por comprar mais dois canais: o Italia 1 (comprado ao grupo Rasconi) e a Rete 4, comprada ao grupo Mandadori.Com um sucesso crescente em Itália, Berlusconi continua a não granjear simpatias nas elites mais ricas devido às suas origens humildes e na luta pelo império televisivo teve um amigo que o ajudou a manter o negócio à tona: o então primeiro-ministro Bettino Craxi.Os negócios de Berlusconi sempre estiveram envoltos em polémica, tendo sido acusado variadíssimas vezes de corrupção, que o empresário foi sempre negando durante a vida. Em 1984, magistrados de Roma, Turim e Pescara pediram a cessação da emissão dos três canais de Berlusconi, alegando a ilegalidade das transmissões.“O poder judicial decidiu agir contra mim em 1984 ordenando o sequestro dos nossos emissores. Pararam-nos a atividade porque a RAI apresentou queixa, dizendo que os nossos canais violavam um artigo da constituição que conferia à televisão pública o monopólio da emissão a nível nacional”, explicou Silvio Berlusconi ao jornalista Alan Friedman, no livro “My Way”.E é aqui que Craxi entra em cena. O público em Itália revoltou-se por já não conseguir ter acesso aos conteúdos que Berlusconi oferecia e Bettino Craxi, quatro dias depois de serem desligadas as emissões assinou um decreto-lei de emergência a ordenar o reatamento das transmissões. Este ficou conhecido como o “Decreto Berlusconi”.Depois desta ação do primeiro-ministro para ajudar o amigo Berlusconi, ambos viriam a ser acusados de financiamento ilícito de partidos políticos mas o caso acabaria por prescrever.

A entrada na vida política

Os primeiros passos de Silvio Berlusconi na política aconteceram em 1994. Em janeiro desse ano, Berlusconi foi eleito para a Câmara dos Deputados. Com os cinco principais partidos de Itália envolvidos em escândalos de corrupção, foi com expectativa que se esperava a vitória nas eleições de 1994 por parte do Partido Democrático da Esquerda (antigo partido comunista).Descrevendo-se como um político de centro-direita, Silvio Berlusconi anunciou a criação do Partido Forza Italia (Força Itália), uma plataforma para combater e derrotar os comunistas. Dois meses depois da criação do novo partido que se dizia ser uma alternativa à esquerda italiana, o magnata usou os seus canais de televisão para promover a campanha eleitoral (depois de uma promessa de venda do grupo Mediaset).O Forza Italia acabou por ganhar as eleições, arrecadando 21 por cento dos votos. No discurso de vitória, Berlusconi prometeu a criação de um milhão de empregos. No entanto, o mandato do primeiro-ministro durou pouco tempo. Dissidências na coligação com a Liga (com forte base no norte de Itália e, na altura, afeto ao separatismo) e a Aliança Nacional (partido nacionalista com raízes neo-fascistas) levaram à queda do governo italiano em janeiro de 1995.Lamberto Dini acabou por substituir Berlusconi que voltou a tentar a eleição em 1996. No entanto, a coligação de Silvio Berlusconi acabou por perder as eleições e Romano Prodi foi empossado como novo primeiro-ministro de Itália.

Regresso para uma segunda volta

Silvio Berlusconi voltou à carga em 2001. Liderando a coligação Casa da Liberdade (incluía a União de Democratas de Centro e Cristãos, a Liga Norte e a Aliança Nacional e outros partidos). Em Maio de 2001, Berlusconi tornou-se novamente primeiro-ministro de Itália, depois de a sua coligação ter conseguido 49,6 por cento dos votos na Câmara dos Deputados e 42,5 por cento no Senado da República.A votação positiva partiu da decisão de Berlusconi aplicar a lei “Contrato com o povo italiano”, uma cópia de uma medida criada por Newt Gingrich nos Estados Unidos. Com ela, Berlusconi prometeu melhorar vários aspetos da vida e economia dos italianos, prometendo também não recandidatar-se caso não cumprisse a maioria dessas promessas.Eram cinco as promessas do “Contratto con gli Italiani”: cortar impostos, diminuir a taxa de criminalidade, aumentar pensões, criar mais de um milhão de empregos e começar pelo menos 40 por cento das infraestruturas que prometeu erguer durante o seu mandato.“Este contrato diz que, caso eu não cumpra pelo menos quatro das cinco promessas, eu não me candidato ao próximo Parlamento”, explicou Berlusconi enquanto assinava o documento.As opiniões dividem-se. Berlusconi explica como cumpriu todas as promessas, enquanto alguns dos aliados admitem que algumas ficaram por cumprir. Analistas explicam que Berlusconi cumpriu apenas uma das cinco promessas e o primeiro-ministro acusou a imprensa de serem oposição.Cumpriu mandato até 2006, tendo perdido as eleições para a coligação formada por Prodi. No entanto, não há duas sem três e Berlusconi tornou-se novamente primeiro-ministro de Itália.

O regresso de Il Cavaliere

Depois da debacle do governo de Prodi, Berlusconi anunciou a redenominação do Forza Italia para “O Povo da Liberdade”, uma coligação que juntou a Aliança Nacional (de Gianfranco Fini), a Liga Norte (de Umberto Bossi) e o Movimento pela Autonomia de Raffaele Lombardo.Em Abril de 2008, o Povo da Liberdade venceu as eleições, batendo a concorrência da coligação de centro-esquerda de Walter Veltroni, ganhando ambas as casas do Parlamento. Berlusconi promete melhorar a economia italiana e remover lixo das ruas de Nápoles e mostrou-se aberto a trabalhar com a oposição para lutar contra a evasão fiscal, reformar o sistema judicial e reduzir a dívida pública de Itália.Pouco depois de Berlusconi ser empossado, o Forza Italia foi extinto para ser criado formalmente o Povo da Liberdade, partido que Il Cavaliere liderou até 2013. Apesar da coligação, foi cedo que Gianfranco Fini começou a criticar abertamente o estilo de liderança de Berlusconi, pedindo maior estruturação dentro do partido.Os dois políticos defrontaram-se num Comité Nacional em Roma e pouco depois foi anunciado que Fini não podia liderar o seu cargo de presidente da Câmara dos Deputados de forma neutra. Fini e seus apoiantes começaram a criar os seus próprios grupos levando a uma grande cisão no partido recentemente criado.Depois da rejeição de um Orçamento do Estado e de vencer moções de confiança, a crise financeira e as exigências europeias colocaram Berlusconi numa situação delicada. Aprovado o programa anti-crise no Parlamento, o primeiro-ministro italiano apresentou a demissão ao presidente da República, Giorgio Napolitano. Mario Monti, antigo comissário europeu, foi o substituto.Silvio Berlusconi saiu do poder e fez acusações a Angela Merkel, Nicolás Sarkozy, Christine Lagarde e Giorgio Napolitano de conspiração contra ele, forçando-o a demitir-se do governo, porque recusou aceitar um empréstimo do Fundo Monetário Internacional, alegando que estaria a vender o país ao FMI.Durante os últimos anos, Berlusconi foi tentando o regresso ao ativo voltando a candidatar-se. Em 2019, concorreu ao Parlamento Europeu, tendo sido eleito. No entanto, foi um dos deputados com maior taxa de absência devido a vários problemas de saúde, como a covid-19.Nas eleições de 2022, em que Georgia Meloni foi eleita primeira-ministra, Silvio Berlusconi fez parte da coligação de direita que levou Meloni ao poder, numa aliança entre os Irmãos de Itália (de Meloni), o Força Itália (de Berlusconi) e a Liga, de Matteo Salvini.Apesar da coligação entre direitas, Meloni mostra desagrado pela figura de Vladimir Putin, sentimento que não é partilhado por Silvio Berlusconi.

Participação no ‘Calcio’ italiano

Em 1986, já com um império construído, Silvio Berlusconi decidiu avançar para a compra do AC Milan. O antigo político italiano sempre mostrou uma grande afetividade pelo clube milanês, indo ver vários jogos a San Siro com o pai enquanto criança.“O verdadeiro significado do Milan para mim é que o Milan me lembra a minha infância e lembra-me o meu pai. O meu pai e eu falávamos do Milan quase todas as noites, quando ele chegava a casa do trabalho”, revela Berlusconi a Alan Friedman, no livro “My Way”.Apesar dos maus resultados que a equipa ia apresentando, Berlusconi revelou que logo que teve a oportunidade comprou o clube. O acordo para a compra da Associazione Calcio Milan aconteceu no dia 20 de fevereiro de 1986 e os anos seguintes mostraram um Milan capaz de dominar a Europa do futebol.Para isso foi necessário gastar milhões de euros. A primeira grande aposta de Berlusconi foi buscar Arrigo Sacchi para o banco. Com o mítico técnico no clube foi possível concretizar as contratações de grandes estrelas como Marco Van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard, o trio maravilha dos Países Baixos.Outras grandes lendas se formaram no conjunto milanês: Paolo Maldini, Franco Baresi, Alessandro Nesta, Alessandro Costacurta, Roberto Donadoni, Kaká, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso ou Andriy Shevchenko.No banco de suplentes, depois de Sacchi, seguiram-se Fabio Capello e Carlo Ancelotti e com estes três treinadores italianos, o AC Milan ganhou inúmeros títulos, sendo um dos clubes mais titulados no mundo. As contas são inequívocas: com Berlusconi, o AC Milan conquistou oito ligas italianas, uma Taça de Itália, cinco Supertaças de Itália, cinco Ligas dos Campeões, cinco Supertaças Europeias, uma Taça Intercontinental e um Mundial de Clubes.A partir de 2011, a equipa decresceu em qualidade e começou a ficar de fora dos grandes palcos. Até que em 2017, Silvio Berlusconi vendeu o clube a um consórcio chinês, por 740 milhões de euros.Em 2018 deu-se a compra do AC Monza, clube da Lombardia. Na altura, o clube militava na Serie C de Itália, e Berlusconi adquiriu o clube por apenas três milhões de euros. Desde essa altura, o clube da cidade que recebe um dos prémios de Fórmula 1, subiu à Serie B e com o investimento do antigo primeiro-ministro conseguiu a subida à Série A em 2022.

Escândalos atrás de escândalos

Depois da entrada praticamente triunfante e a queda trágica em poucos meses na política italiana, Silvio Berlusconi viu-se envolvido numa teia de acusações de tribunais milaneses, que começara com a operação “Mãos Limpas” e arrasou o “establishment” politico italiano colocando em causa a idoneidade da classe política em Itália.Depois da queda do governo de Berlusconi e do afastamento do mesmo por parte do presidente Scalfaro, o magnata dos meios de comunicação e a sua equipa foram alvos de mais de 27 detenções, sendo que o seu irmão Paolo foi acusado de suborno.Berlusconi entrou numa guerra com o sistema judicial acusando-o de ser de esquerda e plantar notícias nos meios de comunicação antes de saber das intimações e acusações, deixando no ar a suspeita de estas notícias o levaram à derrota em 1996 nas eleições para primeiro-ministro.Em outubro de 1995, Berlusconi foi formalmente acusado pelos procuradores de Milão de suborno e corrupção a cinco inspetores das Finanças. Pouco depois, Berlusconi começou a ser formalmente investigado por transferir fundos da Fininvest para Bettino Craxi, antigo primeiro-ministro de Itália.Em 2013, o Tribunal Constitucional confirmou aquela que é a única condenação a Silvio Berlusconi: fraude fiscal, no chamado caso “Mediaset”. Cumpriu um ano de serviço comunitário quando se viu envolvido no escândalo das famosas festas “Bunga Bunga” e do caso “Ruby”.Silvio Berlusconi foi acusado de manter relações sexuais com a marroquina Karima El Marough (Ruby), quando a mulher ainda não tinha completado os 18 anos. O antigo primeiro-ministro foi ainda acusado de abuso de poder, por utilizar a sua posição política, para libertar a jovem quando foi detida por roubo.Em 2014, o Supremo Tribunal italiano absolveu Silvio Berlusconi das acusações, chegando à conclusão que na altura, o antigo primeiro-ministro não tinha como saber a idade da jovem, que era menor de idade.