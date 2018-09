Sinal 8 de tempestade tropical vai ser içado em Macau ao início de domingo

Lusa15 Set, 2018, 16:56 / atualizado em 15 Set, 2018, 16:57 | Mundo

O anúncio foi feito às 23:00 locais, quando o supertufão Mangkhut se encontrava ainda a cerca de 500 quilómetros a sudeste do território.

O sinal 8 de tempestade tropical implica o encerramento de parques de estacionamento, das pontes entre a península de Macau e a Taipa, dos transportes públicos e das ligações marítimas e aéreas.

A aproximação do Mangkhut, que causou pelo menos 12 mortos ao passar pelo norte das Filipinas, obrigou já ao cancelamento de cerca de 150 voos, de acordo com a página da internet do Aeroporto Internacional de Macau.

"O supertufão Mangkhut estará mais próximo de Macau pelas 12:00 de domingo e na altura será içado o sinal 10", o máximo na escala de tempestades tropicais, composta pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, afirmou, no sábado, em conferência de imprensa, o diretor dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos.

De acordo com Raymond Tam, o sinal 10 poderá permanecer içado entre as 12:00 e as 18:00 e, tendo em conta as últimas estimativas, o nível de maré poderá atingir aproximadamente os cinco metros, durante o mesmo período.

O responsável acrescentou esperar, segundo as previsões, "inundações mais prolongadas relativamente ao tufão passado", numa referência ao Hato, cuja passagem por Macau, em 23 de agosto de 2017, deixou 29% da área total da cidade inundada, originando cortes no fornecimento de água e de eletricidade.

Às 21:00 de sábado, as autoridades emitiram o aviso alerta vermelho de inundações ("storm surge") e ativaram o plano de evacuação das zonas baixas da cidade.

Os residentes serão retirados para 16 centros de acolhimento, com capacidade para 24 mil pessoas.

Foram também disponibilizados veículos para efetuar o transporte dos residentes de quatro pontos de encontro, previamente definidos, para os abrigos, indicou Ma Io Kun, comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários.

Ao todo, nove corporações e serviços de segurança integram a estrutura da proteção civil do território, composta também por 13 serviços públicos e nove organismos privados.

Na zona do Porto Interior, comerciantes e residentes colocaram sacos de areia e taipais junto a portas e janelas para prevenir inundações. O alerta vermelho indica que as águas podem subir entre 1,5 e 2,5 metros.

Pelo menos mais de duas mil pessoas podem ser afetadas diretamente pelas inundações nos andares mais baixos, até um total de mais outras 20 mil pessoas.

De acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social (GCS), quatro casinos - Casino Taipa, Casino Babylon, Casino Legend Palace e o Mocha Porto Interior - suspenderam o funcionamento, dois dos quais só a partir das 02:00 locais.

Durante a passagem do tufão Hato, considerado o pior em mais de 50 anos, dez pessoas morreram, mais de 240 ficaram feridas e os prejuízos em habitações, veículos, estabelecimentos comerciais, equipamentos e instalações municipais e também o impacto no volume de negócios das empresas foram avaliados em 1,3 mil milhões de euros.