"Sinal" russo. Libertado norte-americano apanhado com cannabis em marmelada

Kalob Byers, de 28 anos, é o mais recente cidadão norte-americano a ser libertado pela Rússia. Mas desta vez a decisão demorou apenas dez dias.







Byers fora detido no aeroporto russo de Vnukovo, em Moscovo, a 7 de fevereiro, após as autoridades alfandegárias terem alegadamente encontrado marmelada com cannabis na bagagem. A confirmação da detenção chegou a 14 de fevereiro e, três dias depois, um alto funcionário da Administração Trump relata que Byers foi libertado.





O cidadão norte-americano tinha viajado de Istambul com a noiva russa, que também foi detida.





Foi então colocado sob custódia e enfrentava a acusação de tráfico de droga, punível com uma pena de prisão de até dez anos.





O norte-americano já está na embaixada dos Estados Unidos em Moscovo, onde aguarda um voo para casa, anunciou o canal de notícias independente russo Meduza na segunda-feira, citando uma publicação no Facebook dos pais de Byers.

Libertações sucessivas. Antes de Byers, Fogel



A libertação de Byers ocorre a menos de uma semana após a de Marc Fogel , um professor norte-americano que esteve preso durante mais de três anos na Rússia.





Fogel foi detido em agosto de 2021, num aeroporto em Moscovo, após as autoridades alfandegárias russas terem encontrado cannabis entre os seus pertences. Acabou também por enfrentar acusações de posse e tráfico de droga. Em sua defesa, estavam as prescrições médicas apresentadas pela família e advogado, segundo o qual a cannabis medicinal havia sido recomendada por um médico para tratar “dor espinhal severa”.







Porém, as documentações médicas não terão sido tomadas em conta e, em junho de 2022, o tribunal russo considerou Fogel culpado de "tráfico de droga em grande escala". A sentença foi de 14 anos de prisão num campo de trabalhos forçados russo. Foi libertado no início do mês e a 11 de fevereiro chegou aos Estados Unidos.



Bom sinal



A notícia da libertação de Byers foi conhecida horas antes do início das negociações entre altos funcionários dos EUA e da Rússia sobre a guerra na Ucrânia, em Riade, na Arábia Saudita.





Steve Witkoff, enviado de Donald Trump para as negociações em Riade, sobre no conflito Rússia-Ucrânia, apontou a libertação de Fogel como "um indício de quais são as possibilidades" para o futuro da guerra da Rússia na Ucrânia.



“Acho que isto talvez seja um sinal sobre como será essa relação de trabalho entre o presidente Trump e o presidente Putin no futuro e o que isso pode prenunciar para o mundo em geral, para conflitos e assim por diante. Acho que eles já tinham uma grande amizade, acho que agora vai continuar e é algo muito bom para o mundo”, sublinhou Witkoff.