Singapura. Migrantes em dormitórios são principais alvos da Covid-19

No início de abril, Singapura contava com cerca de mil casos de Covid-19. Agora, mês e meio depois,, como o Bangladesh e a Índia, que foram infetados em dormitórios sobrelotados.Singapura possui 1,4 milhões de trabalhadores migrantes, que representam assim uma parte significativa da população ativa. A maioria trabalha na área da construção, trabalhos manuais e limpezas domésticas.Desse total,, de acordo com a ministra da Mão de Obra da Singapura, Josephine Teo., que dormem a centímetros de distância uns dos outros e partilham áreas comuns, como casas de banho ou zonas de refeição.Por estas razões, torna-se praticamente impossível cumprir o distanciamento social nas instalações, o que terá originado uma escalada no número de casos confirmados de Covid-19 no país. São quase mil as novas infeções diárias registadas diariamente na Singapura desde o mês passado.

As autoridades têm tentado responder a esta crise encerrando dormitórios e realojando os habitantes infetados. Ainda assim, o número de trabalhadores migrantes infetados ascende já a 23.758.

Medidas para controlar surto

A 14 de abril, o Governo de Singapura decidiu colocar em quarentena todos os trabalhadores residentes nestas instalações.Todos os que já testaram positivo para a Covid-19 ou mostraram sintomas foram retirados desses edifícios para serem tratados em unidades de saúde. As autoridades tentaram ainda criar mais espaço entre residentes, transferindo sete mil deles para instalações alternativas como campos militares, hotéis ou apartamentos vagos do Governo.

O Governo de Singapura está a testar cerca de três mil pessoas por dia nos dormitórios e pretende aumentar esse número nas próximas semanas.

Zasim, um trabalhador de 27 anos vindo do Bangladesh, disse no final de abril à CNN sentir-se acalmado pelos esforços do Governo,. “Sinto-me muito seguro no dormitório. A situação está controlada”, afirmou.Duas semanas depois, porém, Zasim testou positivo para a Covid-19 e está agora a ser tratado num hospital. Sente-se preocupado, contando à CNN que “os dormitórios têm muitas pessoas e por isso é muito fácil apanhar o vírus”, mas a baixa taxa de mortalidade por Covid-19 na Singapura tranquiliza-o. De acordo com o Governo desse país, apenas 21 pessoas morreram até ao momento.“No caso dos trabalhadores migrantes, prevê-se que demore três a quatro semanas até que os casos diminuam significativamente”, defendeu à CNN o professor de saúde pública Teo Yik Yang.

Resto do país alivia medidas de contenção

Fora dos dormitórios, a situação em Singapura inspira maior otimismo., disse esta semana Lawrence Wong, membro dado Governo de Singapura para o combate à Covid-19.No dia 5 de maio alguns negócios considerados essenciais puderam reabrir e, na terça-feira, outros serviços não-essenciais, como cabeleireiros ou lojas de animais, também retomaram a atividade, apesar de manterem regras apertadas de contenção, como a utilização de máscaras e redução de horário. Para a próxima terça-feira está prevista a reabertura das escolas.“Esta batalha contra o vírus não é uma corrida de velocidade, é uma maratona, e não vamos sequer a meio”, alertou Wong. “Se já correram maratonas, saberão que a segunda metade é tipicamente mais difícil do que a primeira, portanto”.Em Singapura, dos mais de 26 mil casos confirmados, quase cinco mil são de pessoas recuperadas. As mortes, apenas 21, representam 0,8 por cento do total de casos, de acordo com os dados do Governo.