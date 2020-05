Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos da pandemia da Covid-19 à escala internacional.

8h29 - México com 2.409 infetados em 24 horas atinge o pico da pandemia



O México registou mais 2.409 casos de infeção por Covid-19, o pior dia desde o início da pandemia. Há ainda o registo de mais 257 mortos.



O número total de infetados é agora de 42.595 e o de vítimas mortais de 4.477.





8h11 - Alemanha com mais 913 novas infeções e mais 101 óbitos



Alemanha registou nas últimas 24 horas mais 913 novos casos de infeção por Covid-19 e mais 101 vítimas mortais. São agora 173.152 os infetados e 7.824 o número de mortos.



A taxa de mortalidade é de 4,5 e a taxa de reprodução do vírus de 0,75, Nos últimos sete dias a taxa de reprodução do vírus chegou aos 0,88.



Os dados do Instituto Robert Koch revelam ainda que nas últimas 24 horas 1.400 pessoas recuperaram da doença. O que eleva para 151.700 o número de recuperados.





8h02 - Colômbia reforça restrições na fronteira com Brasil em véspera de cimeira



As autoridades da Colômbia reforçaram as medidas de combate à Covid-19 na fronteira com o Brasil, na véspera da cimeira entre os dois países para discutir a crise pandémica na Amazónia, agendada para hoje.



"Devemos fortalecer os corredores fronteiriços, onde mais uma vez nos encontramos numa situação que pode tornar-se crítica, tendo em conta as diferenças que temos do ponto de vista do controlo epidemiológico com os nossos vizinhos, como é o caso do Brasil nos pontos de fronteira", disse na quinta-feira o Presidente colombiano, Ivan Duque, em declarações citadas pela agência de notícias Efe.



Na noite de quinta-feira, o ministro do Interior colombiano ordenou também o encerramento de todas as atividades na fronteira com o Brasil, "à exceção das estritamente necessárias para a saúde, abastecimento e serviços essenciais".



A decisão seguiu-se ao anúncio, no dia 12 de maio, do envio de militares para a zona fronteiriça com o Brasil, de forma a travar o contágio na zona.



O Brasil e a Colômbia partilham 1.644 quilómetros de fronteira, sendo Leticia, capital da região amazónica colombiana, a única passagem entre os dois países.







7h46 - Micro, pequenas e médias empresas já podem pedir ajuda

Escolas



A utilização de máscara nas escolas é obrigatória e o distanciamento social tem de ser respeitado.



Creches

Cafés, pastelarias e restaurantes

As máscaras são obrigatórias para todo o pessoal de cafés e restaurantes.



O quadro em Portugal

O quadro internacional

As candidaturas ao Programa Adaptar, que contempla apoios para as micro, pequenas e médias empresas se ajustarem às regras do desconfinamento, abrem esta sexta-feira.Com uma dotação de 100 milhões de euros o Programa Adaptar visa apoiar as empresas nos custos com a aquisição de equipamentos de proteção individual para trabalhadores, equipamentos de higienização, contratos de desinfeção ou gastos com organização do espaço.O número de infetados que permanecem ativos na China caiu, nas últimas 24 horas, abaixo da centena. O que acontece pela primeira vez desde janeiro.A Comissão Nacional de Saúde da China indicou que, até às 23h59 de quinta-feira (16h59 em Lisboa), receberam alta 14 pessoas. O número de infetados ativos é assim de 91, dos quais 11 em estado grave.Cumpre-se agora um mês desde que a China anunciou a última morte resultante da Covid-19.A China diagnosticou, em 24 horas, quatro novos casos de contágio local pelo novo coronavírus na província de Jilin, no nordeste do país, que faz fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte.Os Estados Unidos registaram 1754 mortos causados pela Covid-19 nas últimas 24 horas, o que elevou o número total de óbitos para 85.813, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.Nas últimas 24 horas foram identificados 26.593 casos, aumentando para 1.416.528 o número de contágios desde o início da pandemia.O Estado de Nova Iorque continua a ser o grande foco da pandemia nos Estados Unidos, com 343.051 infetados e 27.607 mortos, número semelhante ao da Espanha e apenas abaixo do Reino Unido e da Itália.Somente na cidade de Nova Iorque, 20.406 pessoas morreram.Em Nova Jérsia há a registar 142.704 casos confirmados e 9.946 mortes, enquanto o de Illinois contabiliza 87.937 infeções e 3928 mortes. Já Massachusetts tem 82.182 contágios confirmados e 5482 óbitos.Outros Estados norte-americanos com um grande número de mortes são Michigan, com 4787, Pensilvânia, com 4288, e Connecticut, com 3219.São conhecidas esta sexta-feira novas medidas de desconfinamento. Ao final da tarde, o primeiro-ministro fala ao país sobr o que vai mudar.Durante a manhã, o Governo vai reunir-se com os parceiros sociais. As confedereações patronais consideram as atuais medidas insuficientes. Por sua vez, as centrais sindicais defendem que a reabertura da economia não deve descurar medidas de segurança para os trabalhadores.Para as 12h00 está prevista uma reunião do Conselho de Ministros. Em cima da mesa está a segunda fase de reabertura, que tem início já na segunda-feira. Haverá novas regras.Segue-se o que já se sabe sobre estas últimas.Os alunos do 11.º e do 12.º anos regressam às aulas presenciais na segunda-feira. O regresso aplica-se apenas às disciplinas sujeitas a exame.Os alunos que não frequentem as aulas presenciais, por opção dos encarregados de educação, têm as faltas justificadas. Neste caso, a escola só está obrigada garantir o ensino à distância aos grupos de risco.A reabertura obriga a novas medidas segurança. Nas salas de aulas, terá de haver uma secretária em exclusivo para cada aluno, que não pode estar de frente para outro colega. O tempo dos intervalos deve ser o mais reduzido possível e dentro das salas.As aulas decorrem das 10h00 às 17h00 da tarde e os alunos vão estar divididos em dois turnos: um de manhã, outro à tarde.Para as creches, está previsto um distanciamento de entre um metro e meio a dois metros entre as crianças dentro das salas, durante as refeições e as sestas.Os profissionais devem usar máscara, mas as crianças não.É também recomendado que se reduza ao indispensável os contactos próximos com as crianças.Nas salas em que as crianças se sentem no chão, os sapatos devem ser deixados à porta. Os profissionais devem ainda assegurar, sempre que possível, que as crianças não partilham objetos.As creches reabrem, mas pelo menos até ao final do mês o Governo mantém os apoios aos pais que decidam continuar em casa com os filhos.A restauração também podem reabrir na segunda-feira. Mas com algumas restições. Desde logo, a capacidade dos espaços deve ser reduzida em 50 por cento.A disposição das mesas e das cadeiras deve garantir uma distância de pelo menos dois metros entre as pessoas. Na mesma mesa, as pessoas podem sentar-se frente a frente ou lado a lado.O horário é reduzido. Os cafés e restaurantes só podem funcionar até às 23h00.Os proprietários devem desinfetar pelo menos seis vezes por dia todas as zonas de contacto frequente. É o caso de maçanetas, portas, torneiras e mesas.Já os equipamentos críticos, como terminais de pagamento automático e ementas individuais, devem ser desinfetados após cada utilização.À entrada e à saída do estabelecimento, os clientes devem higienizar as mãos. Devem também utilizar máscara, exceto durante o período de refeição.O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde registava ontem 1184 mortes decorrentes da Covid-19, mais nove do que na quarta-feira, e 28.319 infetados, mais 187.Por comparação com os dados de quarta-feira, em que se registavam 1175 mortos, verificou-se uma subida de 0,8 por cento.Quanto ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (28.319), os dados mostravam mais 187 do que na quarta-feira (28.132), representando uma subida de 0,7 por cento.A região Norte apresenta ainda o maior número de mortos (674), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (259), Centro (221), Algarve (14), Açores (15) e Alentejo, com um caso.Cinquenta e dois migrantes que estavam infetados deixaram ontem a base Aérea da Ota, em Alenquer. O resultado dos testes deu negativo.Estas pessoas fazem parte do grupo que vivia numa pensão em Lisboa onde surgiu um surto de coronavírus. A 20 de abril, 171 migrantes contaminados foram levados para a base.À escala internacional, de acordo com o balanço diário da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 297 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Mais de 1,5 milhões de pessoas foram dadas como curadas.O Brasil registou, em 24 horas, 844 mortos e 13.944 infetados. É o maior número diário de novos casos desde o início da pandemia. Os números são do Governo Federal.O país sul-americano já superou os 200 mil casos confirmados da doença (202.918) e soma 13.993 óbitos.Os números foram divulgados na noite de quinta-feira pelo Ministério da Saúde, que anunciou a recuperação de 79.479 pessoas, sendo que 109.446 permanacem sob acompanhamento.São Paulo, epicentro da doença no país, totalizou 4315 mortos e 54.286 infetados, seguindo-se o Ceará, com 1413 vítimas mortais e 21.077 pessoas diagnosticadas com Covid-19.O terceiro Estado a concentrar o maior número de casos é o Rio de Janeiro, com 2247 mortes e 19.467 infeções.