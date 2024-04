Portugal comemora 50 anos da Revolução dos Cravos. Acompanhe ao minuto

O epicentro da Revolução dos Cravos foi Lisboa e o Largo do Carmo é conhecido como um dos principais palcos das movimentações daquele dia.O rádio era sempre ligado por volta das seis da manhã, todos os dias. Os pais de Maria João gostavam de ouvir os noticiários ao pequeno-almoço, antes de saírem para a rotina laboral.Ao tomar o habitual caminho de casa, em Algueirão, para Lisboa, a família notou que havia movimentações pouco habituais na zona., começou por contar.Antes de ir para o Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, o pai deixava a mulher na Casa da Moeda, onde era conferente, e a filha que ficava a aguardar, na zona do Arco do Cego, pela carrinha da escola. O pai de Maria João seguia depois para Alvalade, onde se localizava a empresa onde trabalhava. Naquele dia solarengo de abril,Pelo caminho, a jovem de 13 anos ia questionando-se porquê que havia militares em Queluz e a rádio só passava a canção do Paulo de Carvalho. Nada sabia, mas hoje reconhece que, na altura, a mãe “tinha um bocadinho a noção daquilo que se passava”, principalmente pelos relacionamentos “que tinha com a Judite Barroso, a Maria Barroso, o Mário Soares, e pessoas dessa geração”., afirmou.





Excerto da publicação especial ilustrada do jornal "O Século", publicado a 27 de abril de 1974







Ao entrar na capital não reparou em nada de estranho ou pouco habitual, mas chegada ao Arco do Cego, viu que estavam “militares de G3 em punho” a receber os funcionários da Casa da Moeda., declarou Maria João.Hoje com 63 anos, a jurista recorda a própria reação entre risos e gracejos.

“O curioso é que eu não fiquei com medo. Eu fiquei furiosa”, expressou. “A título de que santo é que nos estavam a receber a nós (…) de armas em punho?!”.

Depois daquela receção, Maria João ficou na entrada do edifício a aguardar, como de costume a carrinha para o liceu. E se já estava furiosa, como admitiu, ficou mais inquieta quando os militares se “sentaram nas escadas de pedra com as G3 ao lado, tipo Copacabana”., descreveu então.Entretanto a carrinha chegou e foi para a escola. No trajeto para o liceu não se recorda de ter notado algo de diferente. Não havia trânsito cortado ou movimentações anormais. Qual não é o seu espanto quando repara que a entrada das alunas para o liceu feminino Maria Amália Vaz de Carvalho estava também cercada por militares com G3.“Os militares estavam na porta onde nós entrávamos e não nos deixavam entrar e queriam que nós entrássemos pela porta principal [dos professores]”, relatou não escondendo a apreensão que sentiu naquele momento.Relutante, acabou por seguir os militares, entrar na escola e por ficar com as colegas no pátio interior.“Não tive aulas. Não vi os professores nem a diretora”, retorquiu, recordando ainda que durante a manhã,. Ação que Maria João ainda hoje considera que foi de alguma irresponsabilidade, porque ninguém sabia o que se passava e algumas raparigas estavam receosas com aquele aparato militar no recinto escolar.Na escola ninguém “falava de nada, até porque a maioria das pessoas não tinha a noção do que estava a acontecer”. Até porque “a maior parte das miúdas estava aterrorizada, não havia conversas”.

“Naquele dia ninguém falava. E como o corpo docente também não apareceu, acho que acentuou mais as fragilidades”.

Só ao final da manhã é que as alunas foram “informadas de que naquele dia iriam para casa”. Sem ter como contactar os pais, Maria João acabou por se dirigir para casa da madrinha Elisa, como se refere à madrinha da mãe, que vivia perto do liceu.





Durante o resto do dia, ouvia falar-se “daquilo que não tinha sido conseguido em março anterior, falou-se em nomes de pessoas que poderiam passar algumas informações, tentou-se ter as televisões sempre ligadas, para ver os desenvolvimentos e ficou-se à espera de saber o que ia acontecer”.

O General Francisco da Costa Gomes era primo da madrinha Elisa, como lhe chamava Maria João, e “já lhe teria passado algumas informações”, que por ser ainda jovem não compreendeu logo.Para Maria João, a revolução foi em parte um “aproveitamento de um grupo de militares, que tinham direito às suas reivindicações”, mas acredita que apesar disso “resultou numa coisa muito positiva”.

"Amarrámos a professora com a bandeira nacional"

A poucos quilómetros de distância, ainda na Grande Lisboa, José Pedro não vivenciou o 25 de Abril da mesma maneira. Com apenas oito anos, estava em casa, perto de Algés, quando se soube que havia movimentações diferentes na cidade e que pediam para que as pessoas não saíssem.





“Isto aconteceu cedo o suficiente para eu não ir às aulas”, brincou.

Antes da Revolução dos Cravos “já tinha havido uma tentativa de golpe de Estado”, começou por recordar.





“Portanto, já havia um certo nervosismo no ar”. Mas segundo as próprias memórias, o mais estranho naquele dia “foi a rádio passar ininterruptamente a Grândola Vila Morena”.



Excerto da publicação escpecial ilustrada do jornal "O Século", publicado a 27 de abril de 1974



Embora reconheça que era muito novo, lembra-se de “uma certa apreensão” que se sentia em casa ao longo do dia, enquanto os pais tentavam perceber a situação.“Não sabiam bem o que é que aquilo ia dar”, referiu.Nos dias seguintes, “as conversas tornaram-se muito mais políticas”. E ao reviver esses tempos, contou que a “a única coisa que fazia era desenhos dos militares e de explosões”.Agora com 58 anos, o antigo professor de Biologia nos Estados Unidos, destaca que o episódio que mais o marcou aconteceu na segunda-feira seguinte quando voltou à escola.

“Quando voltámos à sala de aula, (…) a professora fez uma sondagem sobre alguns partidos políticos e depois, para simbolizar o fim do Estado Novo, nós agarrámo-la à cadeira com o cordão da bandeira [de Portugal]”, contou com alegria.

No pós 25 de Abril, a família de José Pedro enfrentou grandes mudanças, principalmente porque grande parte vivia em Angola.Além disso, um dos tios tinha sido “um agente de fronteira da PIDE” e por isso “havia uma certa preocupação” quanto ao seu futuro.Aos oito anos, achava que o que se passava à sua volta e o que via nas notícias era normal., concluiu.

Janela com vista para a Revolução



O movimento dos capitães de Abril, transformado depois em Movimento das Forças Armadas (MFA), que derrubou o regime ditatorial de 48 anos, fundado por António Salazar, teve como palco principal a cidade de Lisboa. Mas o impacto da Revolução chegou a outras zonas do país.Era um dia normal de primavera, estava sol e Jorge saiu pela manhã em direção ao Liceu José Falcão. Enquanto caminhava pela rua onde cresceu, foi se apercebendo que as “pessoas começaram a juntar-se ao edifício” da PIDE.Quando chegou à escola apercebeu-se de “uns burburinhos, umas conversas sobre um golpe de Estado”., descreveu, e embora não soubesse o que se passava em Lisboa, sentia que na “escola já havia agitação”.Só no regresso a casa à hora de almoço é que teve “alguma dificuldade a passar” na rua até chegar à porta do prédio.”, explicou enquanto mostrava o largo que separa a residência da sua família e o edifício da PIDE.”, indicou, acrescentando que, recordou.





Monumento ao 25 de Abril, em frente ao antigo edíficio da PIDE/DGS em Coimbra. Foto: Inês Moreira Santos - RTP







A rua estava cortada desde o quartel-general, uns metros mais acima. Ninguém conseguia passar ou chegar mais perto do local.

“Durante duas ou três noites, se não estou em erro, as pessoas não saíram daqui. Ficaram aqui, sem condições, em pé. Eram civis”.

E os militares, continuou a contar enquanto descia a mesma rua, “começaram a tomar posição porque estava a começar a ficar perigoso, visto que os funcionários da PID/DGS estavam lá dentro”.“Começaram a ver que isto mais tarde ou mais cedo ia dar mau resultado”, porque. Era uma situação perigosa, sublinhou, considerando que os “funcionários da PIDE também tinham armas e cá fora estavam os militares a tentar evitar que as pessoas se aproximassem”.E parando em frente ao edifício contou como os militares preparam a saída dos agentes da PIDE, com “camiões tipo berliet”.Da janela de casa viu ainda, segundo contou, alguns carros dos agentes da Polícia Internacional e de Defesa do Estado a serem incendiados por civis.

“Estavam estacionados por aqui. Os carros foram vandalizados, incendiados, totalmente destruídos”, memoriou ainda.





“Aqui foi realmente o epicentro do 25 de Abril em Coimbra”, repetiu, com entusiasmo ao recordar como vivenciou o dia da Revolução “na fila da frente”.

Nos dias seguintes, ainda houve pessoas que se foram manifestar na rua do especialista em Finanças e Contabilidade, hoje com 62 anos, junto ao quartel-general.



“Foi uma experiência in loco”, disse Jorge em tom de brincadeira.

Apesar da ânsia dos civis conimbricenses em querer apanhar à saída os funcionários da PIDE, em consequência da repressão que os próprios representavam, “sentia-se um ambiente festivo”, embora “difícil de explicar”., reconheceu. E recordando aqueles primeiros dias que se seguiram ao 25 de Abril, contou que “algumas pessoas estavam em cima das árvores”., gracejou ainda.O pai era militar, tinha sido destacado para a Guiné-Bissau, mas naquela altura estava por casa de férias.explicou.Mesmo no centro da cidade e com a Universidade de Coimbra perto, aquela rua era de habitação para muitos estudantes.

“Havia muitos quartos arrendados a estudantes”, argumentou. “Havia pessoas muito jovens com alguma consciência política e nos dias seguinte estavam todos aqui”.



Invasão árabe à Península Ibérica

Num distrito um pouco mais acima, no interior do país, a Revolução chegou mais calmamente aos portugueses.Rosa tinha 10 anos em abril de 1974 e lembra-se “de haver bastante agitação em casa” quando acordou., contou, recordando o hábito do pai de ligar o rádio todas as manhãs bem cedo, quando se levantava.“Por isso ele soube cedo e acordou-nos para nos dizer que não iríamos à escola”.Rosa e as irmãs mais velhas não foram à escola, mas também não ficaram em casa à espera de notícias, “porque era naquela altura em que, quando não havia escola, vinha toda a gente para a rua brincar, não havia televisão”., revelou, embora não soubesse o motivo porque não havia escola naquele dia.

Sem noção do que era uma revolução ou que evento estava a mudar a rotina normal daquele dia, Rosa começou, juntamente com as crianças que com ela brincavam na rua, a teorizar sobre a situação.





“Na altura em história estávamos a aprender as guerras de expulsão dos árabes da Península Ibérica. (…) Na minha cabeça o que fazia sentido era que os árabes tinham invadido novamente a Península Ibérica”, relatou entre gargalhadas animadas, ao recordar o que a imaginação de criança a levou pensar.

Aos 60 anos, a Especialista em Avaliação de Ensino Superior reaviva estas memórias salientanto que, naquela altura, era

“Lembro-me de conversarmos entre nós, todos muito jovens, e de eu insistir claramente que isto era novamente uma invasão da Península Ibérica pelos árabes e, por isso, teríamos de voltar a fazer todo aquele processo de guerra e expulsão para reconquista da nação”, continuou a contar em tom de brincadeira.







“Foi isso que me pareceu na altura. Tive consciência de que foi uma coisa muito importante e trazia uma mudança muito grande. Na minha imaginação era isso que estava a acontecer”.

À medida que as horas foram passando,, explanou Rosa.Ainda sem certezas do que tinha acontecido, nos dias seguintes viu que“Era uma pessoa de quem as pessoas mais velhas – nomeadamente as minhas irmãs mais velhas e os amigos delas – não gostavam muito. Era ele que organizava aquelas marchas, em que tinham de ir todos fardados. (…) [Era] quase tipo milícias”, testemunhou.Só soube exatamente o que tinha acontecido na manifestação do 1º de Maio, “onde depois foi organizada uma manifestação, as pessoas manifestaram-se livremente”.

“E, se bem me lembro, depois vi alguns pais de colegas meus (…) com uma posição de protagonismo nessa manifestação”, acrescentou.





“Foi aí que comecei a perceber que havia casas diferentes da minha. Em minha casa (…) não se falava do regime nem nada disso”.

No dia do 25 de Abril,





Excerto da publicação especial ilustrada do jornal "O Século", publicado a 27 de abril de 1974







Rosa admite que sentiu muita diferença após a Revolução de Abril porque “Viseu era, de facto um meio muito conservador, socialmente muito estratificado”.Apesar de Viseu ser uma cidade conservadora, Rosa conta que“Mais tarde, Viseu foi também palco daqueles movimentos de assalto às sedes dos partidos em que se viam edifícios a arder e coisas a ser lançadas das janelas”.

“Naquela idade, eu vivia aquilo com imensa alegria”, confessou com entusiasmo. “Tudo aquilo era fantástico, muito positivo. Tive muita sorte de poder viver uma revolução, que trouxe tantas mudanças. Não é todos os dias que acontece uma revolução como o 25 de Abril”.

"A canção da professora"

Não se pode falar do 25 de Abril sem se referir o Alentejo e a “Grândola Vila Morena”. A realidade no sul do país era distinta da que se observava na capital. Não era o epicentro da Revolução, mas a ânsia e o desejo por um país democrático e livre eram os mesmos.“Eu andava na quarta classe, numa escola rural da Atalaia, e tinha uma professora nova. Era o primeiro ano que ela dava aulas”, começou por relatar. “A professora Mariana era muito nova, muito jovem”.Naquela altura, Maria Rosa e os irmãos tinham sempre aulas ao sábado, onde faziam “outras coisas que não o ensino normal”. As raparigas, descreveu então, aprendiam costura ou croché. Já os rapazes faziam as limpezas do espaço e do recreio, ou tratavam das hortas. “Era sempre um dia diferente”.

“Um segredo que nós não podíamos dizer em casa, nem cantar a canção na rua”, revelou a atual professora de História, com perto de 61 anos. “E na altura, a palavra do professor era sagrada”.

E qual era a canção secreta? Era a “Grândola Vila Morena”.“Os sábados todos que antecederam o 25 de Abril, a professora Mariana ensinava-nos a ‘Grândola Vila Morena’, brincou ainda. “Cantávamos a plenos pulmões a ‘Canção da Professora’, que era assim que a identificávamos”., repetiu.Na quinta-feira em que a Revolução saiu à rua, pela hora do pequeno-almoço, que no monte alentejano da família de Maria Rosa se chamava hora do café, os mais novos quiseram ver desenhos animados. A televisão era a bateria e, como não era fácil recarregar, o tempo de uso diário do aparelho era limitado.Naquela manhã, aproveitando que a mãe estava lá fora a tratar da horta, Maria Rosa e a irmã mais nova decidiram ligar a televisão antes de irem para a escola., estranharam as crianças de então. “A determinada altura a minha mãe vem para dentro e liga o rádio. Ouviu qualquer coisa que nós não percebemos e disse-nos logo que não havia aulas”.

De repente, as irmãs entraram em pânico. “Do nada, a ‘Canção da Professora’ estava a dar na rádio e na televisão”.



, descreveu. A questão que as assolava era:No meio da agitação que sentiam, as duas crianças começaram a acusar-se mutuamente de terem denunciado a professora Mariana e a canção alegadamente secreta.“A minha mãe veio ver o que se passava, que gritaria era aquela., contou ainda.Do 25 de Abril, o que recorda com carinho é “a ingenuidade, esta forma de olhar para as coisas”. Os horizontes que tinha, confessa, “eram extremamente curtos”.disse ainda.

De Gândra a Elvas

Há 50 anos, os meios de comunicação eram mais escassos. Nem toda a gente tinha telefone ou uma televisão em casa, os rádios não estavam sempre ligados e os contrastes entre regiões do país eram notórios.“Chegámos à escola e mandaram-nos embora porque não havia aulas. E depois estivemos em casa uns dias”, começou por contar, admitindo que o 25 de Abril quase que lhe passou despercebido. “Como “em casa não disseram nada”, a adolescente de 14 anos continuou sem saber o verdadeiro motivo daquela pausa letiva. Todavia, confessa que “ficou contente” por não ir à escola uns dias.

“Foi uma rebaldaria. Os alunos que tinham antes chumbado nos exames da Páscoa estavam todos passados. A sala de aulas estava diferente: já não havia as fotografias do Salazar e do Marcelo Caetano”, lembra-se.

“Os alunos estavam todos contentes, porque mesmo os que tinham reprovado já tinham passado”.

E rindo-se, acrescentou:, continuou.

Já o irmão, um ano mais velho, estava no Forte de Elvas quando se deu o 25 de Abril. Embora a quilómetros de distância e num contexto diferente, António também testemunhou que vivenciou o dia da Revolução quase sem conhecimento do que realmente se passava.





“De madrugada foram acordar-nos”, recordou, sublinhando que normalmente pernoitavam num quartel da cidade e não no Forte., explicou.Em Lisboa os militares marcavam passo, mas para os tropas destacados em Elvas “era impensável sair” porque estavam “de prevenção” até serem chamados “para um serviço oficial”.Havia, contudo, um motivo para a prevenção: “o Forte de Elvas era uma prisão militar [e política], onde estava inclusivamente Saldanha Sanches”.Os dois jovens naturais de Gandra tiveram consciência dos acontecimentos e dos tempos de mudança já mais perto do 1 de Maio. António admite até que pouco mudou na freguesia depois do 25 de Abril e que as mudanças eram lentas a chegar., comentou.E a irmã acrescentou que, mesmo passando a haver eleições democráticas, ainda “era o padre que dizia em quem se devia votar”., sublinhou Maria.