Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Sirenes em Telavive interrompem direto dos enviados especiais da RTP a Israel

Os repórteres procuraram abrigo de imediato.

Os enviados a Israel, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias, preparavam-se para descrever os últimos desenvolvimentos do conflito entre Israel, Estados Unidos e Irão quando receberam a indicação de que estaria iminente novo ataque a Telavive.

