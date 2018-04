Síria começa a evacuar bases militares e aeroportos

Foto: Goran Tomasevic - Reuters

Putin diz que a Rússia vai investir em relações construtivas com os parceiros internacionais. Declarações do presidente da Rússia numa altura em que o Governo sírio já se começa a preparar para o pior. Isto depois do anúncio feito por Donald Trump, de que os Estados Unidos vão mesmo lançar mísseis como resposta às denúncias de um ataque com armas químicas.



Esta tarde, as forças militares do regime de Bashar Al Assad iniciaram a evacuação de aeroportos e bases militares aéreas. É o que adianta o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.