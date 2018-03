Síria: Cruz Vermelha diz que foi forçada a parar a entrega da ajuda humanitária

Lusa06 Mar, 2018, 10:19 | Mundo

A porta-voz do CICV na Síria, Ingy Sedky, disse que a maior parte da ajuda de um comboio de 46 camiões foi entregue na cidade de Douma, no leste de Ghouta, na segunda-feira, mas a missão foi interrompida antes que o resto da ajuda pudesse ser descarregada.



Iyad Abdelaziz, um membro do conselho local de Douma, afirmou que nove camiões da ajuda humanitária tiveram de sair da área depois de o Governo sírio iniciar bombardeamentos e ataques aéreos na área, que se intensificaram à noite.



O transporte de segunda-feira foi o primeiro a entrar no leste de Ghouta, depois de semanas de ataques e bombardeamentos por parte regime do presidente sírio, Bashar Al-Assad, que matou centenas de pessoas e que não está a respeitar o cessar-fogo de um mês estabelecido pelas Nações Unidas.