Síria: "Estado Islâmico" mata quatro militares dos EUA

RTP16 Jan, 2019, 16:38 / atualizado em 16 Jan, 2019, 17:48 | Mundo

Atentado com carro armadilhado na Síria, em setembro de 2018 | Khalil Ashawi, Reuters

A Agência France Presse noticia o atentado mais mortífero desde 2014 contra as forças norte-americanas, cifrando em 16 o número total de mortos. O atentado ocorreu perante um restaurante no centro da cidade de Minbej, no norte da Síria.







O porta-voz da coligação liderada pelos EUA reconheceu no Twitter que nesse total se incluem militares norte-americanos, mas é o diário israelita Haaretz que cifra em pelo menos quatro o número de baixas mortais dos EUA, além de três militares feridos.





Além dos militares norte-americanos, morreram no atentado nove civis e cinco membro de uma milícia curda, que acompanhavam a patrulha norte-americana atingida pelo atentado. A milícia curda tinha expulsado de Minbej as forças do "Estado Islâmico" em 2016.







O "Estado Islâmico" reivindicou o atentado como tendo sido levado a cabo pelo "irmão kamikaze Abou Yassine al-Chami".