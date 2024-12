Síria. EUA retiram recompensa por captura de novo líder

Os Estados Unidos retiraram a oferta de recompensa pela captura do agora líder sírio, o islamita Ahmad al-Chareh. A decisão é tomada após o primeiro encontro formal entre a diplomacia norte-americana e o novo Governo interino da Síria.

O novo líder sírio é o chefe do grupo islamista radical HTS, tido como antigo ramo da Al-Qaeda, classificado como "terrorista" há já alguns anos, por vários países, incluindo os Estados Unidos.



Garante que rompeu com o jihadismo e que procura tranquilizar a comunidade internacional ao assegurar a capacidade de relançar o país depois de uma Guerra Civil de quase 14 anos.



Washington oferecia, desde 2017, 10 milhões de dólares por qualquer informação que lavasse à detenção de elementos do grupo.