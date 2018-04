Síria: Inspetores de armas químicas recolheram amostras em Douma

RTP21 Abr, 2018, 17:23 / atualizado em 21 Abr, 2018, 17:30 | Mundo

A Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW, na sigla em inglês) anunciou este sábado que os seus especialistas recolheram amostras na cidade de Douma.



“A missão de investigação da OPCW visitou um dos locais de Douma para recolher amostras” e acrescenta que “novas visitas” poderão realizar-se naquela cidade, após a análise das provas hoje recolhidas.



Estes elementos recolhidos pela OPCW vão ser transportados para Rijswijk, na Holanda, e de seguida para a rede de laboratórios da organização para proceder à análise.



A organização internacional procura desta forma as provas de um alegado ataque químico, perpetrado por forças afetas ao regime de Bashar al-Assad, que terão provocado pelo menos 40 mortos e 500 feridos. A Rússia e o Governo sírio negam qualquer ataque químico.



Os peritos em armas químicas estão em território sírio há cerca de uma semana, mas o acesso ao local do ataque foi sucessivamente adiado devido a problemas de segurança.



Certo é que, em resposta a este ataque atribuído ao regime de Damasco e aliados, os Estados Unidos, França e Reino Unido realizaram, há precisamente uma semana, uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico em território sírio.



Este sábado, em reação à entrada dos investigadores em Douma, o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros refere que a segurança dos inspetores foi garantida do lado sírio, mas também pelo contingente russo que se encontra destacado naquele país.



“Esperamos que os inspetores da OPCW realizem a mais imparcial investigação sobe o que aconteceu em Douma e que façam um relatório objetivo”, refere o comunicado da diplomacia russa.



A investigação da OPCW serve para determinar se foram usadas armas químicas no ataque de 7 de abril e, em caso afirmativo, esclarecer que armas foram usadas. Não cabe a esta organização concluir esteve na origem do ataque.



De assinalar que a 7 de abril, dia do ataque que agora está sob investigação, a cidade de Douma ainda era controlada pelo grupo Jaish al-Islam, o último bastião rebelde às portas de Damasco. O ataque materializou-se em duas bombas - alegadamente com compostos químicos - que caíram em dois pontos diferentes da cidade, a primeira às 16h00 locais, a segunda às 19h30.



Os Estados Unidos, Reino Unido e França garantem, com base na informação recolhida, que o ataque recorreu a agentes nervosos. Como aconteceu na sequência de outros ataques, o Governo sírio e a Rússia negaram o uso de armas químicas e acusaram os rebeldes de “fabricarem” provas.



Desde 2011, ano em que despoletou a guerra civil na Síria, que vários peritos das Nações Unidas e da Organização para a Proibição de Armas Químicas atribuíram pelo menos quatro ataques com armas químicas ao regime de Damasco, incluindo os ataques em agosto de 2013, em Ghouta, e o ataque de abril 2017 em Khan Sheikhoun, ambos com recurso a gás sarin.



A Organização para a Proibição de Armas Químicas tem por objetivo garantir o cumprimento da Convenção sobre Armas Químicas, que proibe a produção, armazenamento e uso de armas químicas. Em setembro de 2013, sob forte pressão internacional, a Síria aderiu à Convenção, no âmbito do acordo para a destruição de armas químicas no país, com base num entendimento alcançado entre Estados Unidos e Rússia.



(com agências)