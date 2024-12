Síria. Líder dos rebeldes assume que objetivo da ofensiva é derrubar Assad

Naquela que é a sua primeira entrevista em anos, o responsável do principal grupo que lidera a oposição armada na Síria explicou que o objetivo é criar um governo baseado em instituições e “escolhido pelo povo”.“As sementes da derrota do regime sempre estiveram dentro dele… os iranianos tentaram reavivar o regime, ganhando tempo, e depois os russos também tentaram apoiá-lo. Mas a verdade permanece: este regime está morto”, asseverou.Al-Jawlani dirigiu-se, na quinta-feira, à população de Homs, cidade mais a sul que liga Alepo a Damasco, avisando que a “vossa hora chegou”.Nas últimas horas, os rebeldes liderados pelos extremistas islâmicos do HTS "entraram nas cidades de Rastan e Talbisseh", situadas na província de Homs, na ausência total das forças do regime.

Homs é uma cidade estratégica que liga a capital à costa do Mediterrâneo, um reduto político de Assad e a chave para sua permanência no poder.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), uma organização não-governamental com sede em Londres, vários caças atacaram uma ponte numa estrada que liga Homs e Hama para tentar retardar o avanço dos rebeldes.Os rebeldes sírios liderados pelos extremistas islâmicos lançaram uma ofensiva surpresa a partir do reduto em Idlib contra o Governo de Bashar al-Assad na semana passada.

Segundo o OSDH, o conflito já fez mais de 800 mortos.