Rebeldes reivindicam captura de segunda maior cidade síria

A conquista de Hama pelos rebeldes sírios, depois de uma ofensiva e um avanço nos últimos dias pelo norte da Síria, é um novo golpe para o presidente Bashar al-Assad.Nos últimos dois dias, os arredores de Hama tem sido palco de combates violentos com as forças do exército e os combatentes do grupo islâmita, mas assim que os rebeldes conseguirem entrar na cidade, os confrontos terminaram.Na mesma declaração, divulgada em vídeo, o líder rebelde sírio apelou ao vizinho Iraque para se manter afastado do conflito.Abu Mohammed al-Jawlani dirige o grupo radical islamita Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que lidera a coligação de rebeldes na ofensiva contra o poder sírio.O responsável do HTS apelou ainda a Soudani para “impedir que o Hachd al-Chaabi intervenha no que está a acontecer na Síria”, numa referência a uma aliança de antigos grupos paramilitares apoiados pelo Irão e integrados durante vários anos nas forças armadas iraquianas., insistiu numa mensagem de vídeo publicada no canal Telegram dos rebeldes.O Kataeb Hezbollah já combateu na Síria ao lado de forças leais a Assad.O Iraque afirmou já ter enviado veículos blindados para reforçar a segurança ao longo da sua fronteira de 600 quilómetros com a Síria. E, no sábado, Soudani disse a Assad que a segurança do país era essencial para a estabilidade de toda a região.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma organização não-governamental sediada no Reino Unido, informou na segunda-feira sobre o envio de cerca de 200 combatentes iraquianos pró-iranianos para a província de Alepo, na Síria, para apoiar as forças governamentais, que perderam o controlo da cidade homónima no domingo.







c/agências